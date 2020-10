Der Doc ist 75 Jahre alt! Gestern feierte Dr. Heribert Zitzmann seinen Ehrentag. 23 Jahre lang war er der Mannschaftsarzt des FC Carl Zeiss Jena – doch dies ist nur ein Teil einer beeindruckenden Vita.

Denn Zitzmann war nicht nur ein erfolgreicher Arzt, sondern ein ebenso formidabler Athlet. Er war Teil des SC Motor Jena, lebte als Tischtennisspieler im Internat des Jenaer Klubs. Dort entstanden dann auch die ersten Verbindungen zum Fußball.

DDR-Studentenmeister

In seinem Sport war Zitzmann hoch dekoriert, 1968 wurde er DDR-Studentenmeister. Zwei Jahre zuvor wurde er DDR-Meister im Doppel mit Wolfgang Stein – die Spiele fanden in Jena statt. Tischtennis war zu jener Zeit nicht olympisch, die Förderung wurde eingestellt – und Zitzmann widmete sich seinem Medizinstudium.

Anteil an olympischen Medaillen

Als Sportarzt legte er dann eine erstaunliche Laufbahn hin, betreute nicht nur Fußballer, sondern auch Athleten anderer Sportarten – und hatte am Ende so auch seinen Anteil an Olympischem Edelmetall.

In der Wendezeit in der DDR kam für ihn auch der Anruf vom FC Carl Zeiss Jena, für den er dann bis 2013 auf der Ersatzbank saß und immer dann loseilte, wenn sich ein Spieler auf dem Rasen wälzte. Alle Höhen und Tiefen seines Klubs erlebte er mit. Noch heute fiebert er mit der Zeiss-Elf mit – als Träger der höchsten Klub-Auszeichnung, des Goldenen Fußballs, und Ehrenmitglied ist das auch selbstverständlich.

