Ehrenhainer wollen Sensation gegen den FC Rot-Weiß Erfurt

Der große Fußballsonntag mit dem Viertelfinale im Landespokal steht bevor. Auf dem Ehrenhainer Waldsportplatz werden sich der Verbandsligist des SV 1879 Ehrenhain und der Regionalligist vom FC Rot Weiss Erfurt die Klingen kreuzen und um den Einzug in die nächste Runde kämpfen. Keine leichte aber eine äußerst reizvolle Aufgabe für die Mannen vom SVE.

Nachdem das Team von Jörg Böckel nach vier Siegen hintereinander in der Vorwoche in Sondershausen in der 93. Spielminute noch den Ausgleich hinnehmen musste, ist seine Elf besonders heiß auf das Match. In der Woche trainierte das Team mit viel Elan und Vorfreude auf das Highlight des Jahres. Von Angst vor dem höherklassigen Gegner aus der Landeshauptstadt war und ist nichts zu hören und zu spüren. Alle wollen und werden kämpfen und fighten um vielleicht die Sensation wahr werden zu lassen.

In Erfurt war die Stimmungslage in den vergangenen Wochen wohl ein wenig anders. Nach den letzten Spielen ohne Sieg und eigenes Tor hat der Fußballclub nach dem 0:4 bei Lichtenberg 47 die Reißleine gezogen und sich von Trainer Thomas Brdaric getrennt. Das Ruder übernehmen nun vorerst Co-Trainer Robin Krüger und Torwarttrainer Rene Twardzik.

Von außen her wollte die Führung des Vereins sicher auch einen Impuls setzen. Der Zusammenschluss zwischen Mannschaft, Trainer und natürlich auch den zurzeit eher enttäuschten Fans soll auf diesem Wege wieder erfolgen. Rot-Weiß will die sportliche Talfahrt stoppen und wieder in die Erfolgsspur kommen. Doch am Sonntag wird der SVE von Beginn an etwas dagegen haben. Jeder werde laut Trainer Jörg Böckel kämpfen und alles in die Waagschale werfen, um an der Sensation zu rütteln.

Mit dabei auf Ehrenhainer Seite sind die in der Vorwoche fehlenden Knutas und Zerrenner. Fehlen werden hingegen Wegner nach Gelbsperre sowie die verletzten Ebersbach und Ollert. Ein Fragezeichen steht zudem hinter Schmidt, den nach einem Zusammenstoß in der Vorwoche Probleme an der Schulter plagen. Dennoch hat der SVE eine schlagkräftige Truppe zusammen.

Der SV 1879 Ehrenhain freut sich auf dieses Event am Sonntag und möchte es mit möglichst vielen Zuschauern zu einem Fußballerlebnis für das Altenburger Land werden lassen. Logistisch ist alles dafür vorbereitet. Die Kassen und Versorgungsstände werden ab 11.30 Uhr öffnen. Aufgrund der Bauarbeiten am Waldsportplatz ist nur eine begrenze Anzahl an Parkflächen verfügbar. Sofern diese belegt sind, sollten weitere Parkflächen im Ort und im Gewerbegebiet genutzt werden.