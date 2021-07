Eine Million Euro Corona-Hilfen für Thüringer Sportvereine

Thüringer Sportvereine können seit Freitag eine finanzielle Unterstützung des Landes beantragen. Warum die Anträge schnellstmöglich gestellt werden sollten.

Thüringer Sportvereine können seit Freitag Corona-Hilfen des Landes beantragen. Bis Ende Oktober könnten insgesamt eine Million Euro abgerufen werden, teilte der Landessportbund am Freitag in Erfurt mit. Die Höhe der möglichen Förderung für die gemeinnützigen Einrichtungen und Vereine richtet sich dabei nach den in diesem Jahr zu erwartenden Ausfällen.

Der Landessportbund empfiehlt, dass Sportvereine schnellstmöglich Anträge stellen, da das Budget begrenzt sei und viele andere gemeinnützige Einrichtungen in Thüringen ebenfalls Anträge stellen können.

Das könnte Sie auch interessieren:

Millionen-Soforthilfe für den Thüringer Sport: Zweite Welle rollt