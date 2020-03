Einheit Altenburg: Vom Kreispokal ins ZDF-Sportstudio

Es passierte beim Fußball-Kreispokalspiel des SV Einheit Altenburg gegen die SG Gera-Pforten. Der Ball kam zu Sebastian Holschowsky. Der Mittelfeldspieler hatte beobachtet, dass der Torhüter immer mal weit, zu weit für sein Empfinden, vor seinem Kasten stand.

„Ich hab‘ dann einfach mal abgezogen. Ich dachte noch: Na, der Torwart wird ihn schon noch fangen, aber dann war er schon drin, hat er im Netz gezappelt.“ Es war das dritte Mal, „dass ich so ein Ding fast von der Mittellinie versenkt habe“. Doch das war es in dem Pokalspiel noch nicht gewesen. Kurz vor Schluss schoss der 27-Jährige das 2:1 und die Pokal-Überraschung gegen den zwei Klassen höher spielenden Kreisoberligisten war perfekt. Bruder Marc, der im Einheit-Tor steht, war der erste Gratulant. Vater Heiko, der bei der 2. Mannschaft das Tor hütet, freute sich mit seinen Jungs. Zwar schieden die Altenburger später gegen den SV 1879 Ehrenhain II aus dem Pokal aus, aber das Traumtor gegen Pforten brachte Sebastian Holschowsky bis ins ZDF-Sportstudio. Seinen Treffer kann sich der gelernte Koch und heutige Garten- und Landschaftsgestalter so oft wie er mag anschauen. Denn das Traumtor wurde von Simon und Thomas von Sportfotos Ostthüringen gefilmt und ins Internet gestellt. Kaum war das Video online, schrieb ein Freund, dass dieser Treffer ein klarer Fall für das Tor des Monats ist. „Wir haben uns dann gesagt: Los, probieren wir es mit der ZDF-Torwand.“ Gesagt. Getan. Es dauerte, bis sich etwas tat – doch dann vor zwei Wochen die Nachricht. Sebastian Holschowsky war im Voting für das Torwandschießen dabei – und setzte sich gegen zwei Konkurrenten durch. „Ich freue mich riesig auf den Abend in Mainz. Ich bin gespannt, wen ich kennen lernen werde, wer an dem Abend Studiogast sein wird.“ Auch wenn das noch Wochen dauern kann. Angesichts der Corona-Krise sollen die nächsten Kandidaten nach Möglichkeit nicht so eine weite Anreise auf sich nehmen. Eine Torwand hat der Mittelfeldspieler, der in dieser Saison schon 20 Treffer geschossen hat, noch nicht aufgebaut. Doch an guten Ratschlägen mangelt es nicht und so riet ihm einer: „Triffst du nicht, dann gehe doch einfach so weit zurück, wie du kannst, am besten bis zur Mittellinie.“