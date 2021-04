Drachen verspielen durch 1:2-Heimniederlage direkte Play-off-Qualifikation

Durch die 1:2-Niederlage gegen Rostock starten die Black Dragons in den Pre-Play-offs.

Mit einer abschließenden 1:2-Niederlage (0:0, 1:2, 0:0) gegen Rostock beendeten die Black Dragons aus Erfurt die Hauptrunde der Eishockey-Oberliga Nord. Zwei Tage nach dem 2:9 in Hannover Somit verpassten die Drachen somit die direkte Play-off-Qualifikation und müssen nun in die Pre-Play-offs. In einer über weite Strecken ausgeglichenen Begegnung nutzte Erfurt mehrfach Überzahlsituationen nicht aus. Rostock hingegen schnürte innerhalb von knapp drei Minuten einen Doppelpack. Der schnelle Anschluss durch Reto Schüpping kam zu spät.