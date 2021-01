Erfolgreiche Wintersportler aus dem Weimarer Land

Weimar Ein Blick ins Fotoalbum: Der Apoldaer Wolfgang Gutewort hatte maßgeblichen Anteil an Erfolgen in der Rodelbahn.

Dass Weimar keine Wintersporthochburg war, hatten wir schon in früheren Beiträgen erwähnt. Trotzdem gibt es den einen oder anderen erfolgreichen Wintersportler, der zur Klassikerstadt Verbindung hatte. Vor 1945 hatten alle großen Weimarer Sportvereine eigene Wintersportabteilungen. Dabei bezog sich Wintersport nicht nur auf das Skilaufen, auch Rodeln, Bobfahren, Eisschnelllauf und Eishockey gehörten dazu.

Vom Sportclub Weimar 1903, der in diesem Jahr auf ein Jubiläum „100 Jahre Sportplatz Lindenberg“ zurückblicken kann, ist bekannt, dass er 1910 eine Bobsleigh-Mannschaft mit eigenem Bob zu Wettkämpfen nach Oberhof schickte. Über sportliche Erfolge wird nichts berichtet, auch nicht vom Prinzen Wilhelm von Sachsen-Weimar-Eisenach (1853 bis 1924), der in Baden-Württemberg lebte. In seiner Biografie wird er als Fahrwart des Heidelberger Rodelklubs bezeichnet.

Geradezu zu einem „Bobsportzentrum“ entwickelte sich im Weimarer Land die Stadt Apolda, aus der die Olympiasieger Wolfgang Hoppe und Martin Putze, der in Apolda geboren wurde und in Bad Sulza aufwuchs, stammen. Auch gebürtig aus Apolda kommt Prof. Dr. Wolfgang Gutewort (1927 bis 2012), der als Biomechaniker mit seinem Forschungsteam an der Uni Jena wesentlichen Anteil an den vielen Olympiade- und Weltmeisterschaftsmedaillen der Oberhofer Rodel- und Bobsportler zu DDR-Zeiten hatte. Seine Tochter lebt und arbeitet seit Jahren in Weimar und leitet ein Pilates- und Bewegungsstudio.

1927 wurde Wolfgang Gutewort als Sohn eines Fabrikanten in Apolda geboren. Schon als Schüler war er sportlich sehr aktiv und gehörte zur Turnauswahl Thüringens. Sein Abitur konnte er nicht vollenden, da er vor Kriegsende noch zu einem Panzerpionierbataillon eingezogen wurde. Nach Kriegsende begann er in Apolda als Laborjungwerker in einer chemischen Fabrik. 1946 nutzte er einen Sonderlehrgang für Kriegsteilnehmer, um das Abitur abzulegen. Danach bewarb er sich in Jena zum Studium. Aus bürgerlicher Familie kommend, war dies ziemlich aussichtslos, da er aber damals CDU-Mitglied geworden war, bekam er einen Platz in der Fachrichtung Naturphilosophie und Religionswissenschaft. 1947 ließ Wolfgang Gutewort sich auf Chemie und Physik umschreiben. Bei Uni-Meisterschaften und auf Landesebene konnte er vordere Plätze in der Leichtathletik, im Gerätturnen, im Rudern und Volleyball erringen. Seine „wertvollste“ Platzierung war ein dritter Platz am Seitpferd bei der 1. DDR-Studentenmeisterschaften.

Neben dem Studium der Naturwissenschaften schrieb er sich auch noch für Körpererziehung ein. 1951 legte Wolfgang Gutewort seine Lehrerprüfung in den Fächern Physik, Chemie und Köpererziehung ab und erhielt eine Anstellung als wissenschaftlicher Assistent am Institut für Körpererziehung. Das Jahr 1958 kann man als Beginn seiner wissenschaftlichen Karriere ansehen, als er erstmals eine Vorlesung zur Bewegungslehre hielt. Gutewort gehörte zu den ersten Promovenden am Institut für Körpererziehung Jena (1962). Seine Habilitation (1969) zum Thema „Digitale Kinemetrie“ stand schon ganz im Zeichen seiner Spezialisierung als Biomechaniker. In der Zeit zwischen der Dissertation und der Habilitation gelang es ihm, die Biomechanik in Jena als Wissenschaftsdisziplin zu etablieren. Bereits 1967 wurde Wolfgang Gutewort Mitglied des Präsidiums des Weltrates für Körperkultur und Gesundheit der Unesco und des Präsidiums der „International Society on Biomechanics“. 1972 erhielt er die Berufung zum ordentlichen Professor für „Naturwissenschaftliche Grundlagen des Sports“ in Jena.

Nach ersten Forschungserfolgen im Turnen hatte Gutewort eine Forschungsgruppe aufgebaut, die sich dem Rennrodeln und später auch dem Bobsport widmete. Zwischen 1972 und 1988 hatte dieses Team Anteil an 13 olympischen Gold-, neun Silber- und acht Bronzemedaillen. 1980 erhielt Wolfgang Gutewort für seine erfolgreiche Forschungsarbeit den Nationalpreis für Wissenschaft und Technik. Mit über 280 Publikationen und Forschungsberichten, mit der Betreuung von ungezählten Examens- und Diplomarbeiten, mehr als 30 Doktoranden und 10 Habilitationsgutachten hat er ein Stück Thüringer Wissenschaftsgeschichte geschrieben. Ihm zu Ehren stifteten Freunde, ehemalige Studierende und Mitarbeiter sowie die Familie einen „Wolfgang-Gutewort-Preis, der 2020 zum dritten Mal vergeben wurde. Preisträger war PD Dr. Roy Müller vom Klinikum Bayreuth, mit seiner Habilitationsschrift „Bipedale Lokomotion auf unebenem Untergrund“. Erster Preisträger war Stefan Hochstein (heute Uni Halle) und Zweiter Kay Leichsenring (Uni Braunschweig). Beide sind inzwischen hochangesehene Wissenschaftler, die aus der Schule von Prof. Dr. Reinhard Blickhan stammen, der als Nachfolger von Gutewort dessen Lehrstuhl erhielt.