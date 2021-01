Erfreuliche Post für Ohrdrufer Martin Armenat

Ende vergangener Woche flatterte bei Martin Armenat erfreuliche Post vom Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) ins Haus. Der Brief, unterschrieben von Harald Rosch, Vorsitzender Bundesausschuss Lauf, informierte den Ohrdrufer über dessen erneute Berufung in den DLV-Ultramarathon-Kader. Wie 2020 zählt Armenat im 24-Stunden-Lauf zum P-Kader (Perspektivkader).

Die vorgegebene Norm von mindestens 225 Kilometern hatte der ehemalige Landesklassenfußballer des EFC 08 Ruhla im Herbst in Bernau geknackt, als er auf der flachen Rundstrecke mit 227,877 Kilometern - entspricht 6:18 min pro Kilometer (!) - im starken Teilnehmerfeld hervorragender Gesamtzweiter wurde. Es war eine der wenigen Veranstaltungen, die Ultraläufer im von Corona überschatteten Jahr absolvieren konnten. So fiel die deutsche Meisterschaft im 24-Stunden-Rennen aus. 2017 fand dieses Event in Gotha statt, wo Armenat beim "Heimspiel" den Titel in der Altersklasse 35 gewann und zusammen mit Peter Flock und Aurel Weber obendrein Team-Gold absahnte. Welche Ultraläufe 2021 gestartet werden können, ist derzeit völlig ungewiss. Die 100-km-DM soll am 18. September in Berlin stattfinden. Für die 24-Stunden-Meisterschaft gibt es bislang weder einen Termin noch einen Ausrichter, der Interesse anmeldete. Auch international ist der Laufkalender mit viele Fragezeichen behaftet. Vorsorglich hat die IAU (International Association of Ultrarunners) die eigentlich für Mai in Rumänien geplante 24-Stunden-Weltmeisterschaft in den Herbst verschoben.

Der für Lauffeuer Fröttstädt startende Armenat zählt nun zwar zum Kreis der WM-Kandidaten, rechnet sich jedoch nur geringe Chancen aus, den DLV international vertreten zu dürfen. "Normalerweise werden Läufer aus dem A- oder B-Kaderteam nominiert. P-Kader sind nur Ersatz", erklärt der 40-Jährige. Allerdings stehen bei den Männern nur drei Namen in den beiden Top-Kategorien. Christoph Lux (TV Viktoria Augsburg/A-Kader, Felix Weber (Sporttrend Braunschweig) und Patrik Hösl (LG Ultralauf, beide B-Kader). Zusammen mit Armenat bilden Marcel Leuze (Turnerbund Hamburg Eilbeck), Christof Kühner (Spvgg Holzgerlingen), Stefan Wilsdorf (LAC Rudolstadt) und Marko Gränitz (Laufgemeinschaft Würzburg) das Perspektiv-Team. Bei den Frauen schafften es fünf Sportlerinnen (eine im A-, vier im B-Kader) in die 24-Stunden-Nationalmannschaft.

Finanzielle Zuwendungen vom Leichtathletik-Verband gibt es übrigens nicht. "Die Berufung in die P-Kader dient dazu, den berufenen Kaderathleten eine Perspektive für mögliche Nationalmannschaftseinsätze aufzuzeigen und ihnen damit die Saisonplanung zu erleichtern", heißt es in den DLV-Richtlinien. "Beim Fußball in Ruhla hat es früher wenigstens Fahrgeld gegeben", zieht der Ohrdrufer einen nicht ganz ernst gemeinten Vergleich. Stolz auf die Nominierung, die Ehre und Motivation für die Zukunft darstellt, ist er trotzdem. Denn Ultraläufern wie Armenat geht es nicht um Materielles, sondern um das Gefühl etwas Besonderes zu leisten und seinen Körper an Grenzen zu bringen.