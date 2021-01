Erfurter Motocross-Ass Paul Haberland: Von der Baustelle zur WM

Im vergangenen Jahr hatte Paul Haberland öfter Arbeitshandschuhe als Motorradhandschuhe an. Er half seinem Vater, der eine Baufirma besitzt und ihn bei seinem Sport bis heute stark unterstützt, wann immer er konnte. Auch im neuen Jahr fährt er bislang nur selten Motorrad und hilft an der Seite seines Vaters dabei mit, den Münchner Hauptbahnhof umzubauen.

Das Motocross-Ass aus Erfurt kommt gerade mal auf neun Rennen, wenn er sich an 2020 zurückerinnert. „Und eins davon war auch nur ein Simulationsrennen während des Lockdowns“, sagt der 21-jährige Erfurter. Die Corona-Pandemie hat auch die Motorrad-Rennszene fest im Griff.

Mit gerissenem Kreuzband und gebrochenem Sprunggelenk gefahren

An normales Training ist für Haberland, der seit 14 Jahren Motocross fährt, ebenfalls kaum zu denken. „Während der Pandemie haben in Deutschland nur manche Trainingsstrecken geöffnet, und die sind entsprechend überfüllt, von Fahrern mit völlig unterschiedlichem Leistungsniveau. Unter diesen Umständen ist das Training ziemlich gefährlich. Also habe ich mich zurückgehalten und mein Material geschont.“ Ein solches Statement aus seinem Mund will was heißen, schließlich ist Haberland ein Motorrad-Fanatiker, der keinen Schmerz scheut: 2017 fuhr er mit kurz zuvor gerissenem Kreuzband zu EM-Silber (wir berichteten), im vergangenen Jahr bei einem seiner wenigen Rennen mit gebrochenem Sprunggelenk in die Top-10.

Jetzt ist Paul Haberland fit, und auch wenn er, abgesehen von regelmäßigen Fahrten zu seinem Trainer nach Köln, nicht so trainieren kann, wie er gern möchte, soll 2021 ein besonderes Jahr für ihn werden: sein erstes Profijahr. Bisher war der gelernte Schornsteinfeger auf eigene Faust und zum Großteil auf Kosten des Vaters unterwegs, fuhr mit dem Wohnmobil quer durch Europa zu den Rennen, präparierte und reparierte seine Maschine selbst oder musste einen Mechaniker dafür bezahlen.

Supercross-WM ist sein Ziel und „liegt mir besser“

Künftig wird er für KMP Honda Racing im Honda Team Deutschland über die Erdhügel donnern. „Es wird meine erste richtige Profisaison. Das bedeutet weniger organisatorischen Aufwand und Stress als in meiner Zeit als Privatfahrer, aber auch mehr Erwartungsdruck“, blickt Haberland voraus. Es ist geplant, dass er von den 16 Rennen der Motocross-WM gut die Hälfte, nämlich die in Europa, mitfährt. Außerdem will er alle Rennen des ADAC MX Masters bestreiten. „Bei der WM will ich immer in die Punkte, also unter die ersten 20 fahren, beim Masters sind die Top Ten mein Ziel.“

In den nächsten Jahren will sich der Erfurter in beiden Rennserien etablieren. Sein großer Traum bleibt aber die Supercross-WM in den USA, ein Spektakel in großen Hallen statt auf offenem Gelände, mit riesigen Sprüngen statt moderaten Hügeln. Der Mattstedter Ken Roczen hat den Sprung dorthin bereits geschafft, Paul Haberland, der mit ihm und anderen Größen der Szene gelegentlich in Kontakt steht, will ihm folgen. „Supercross liegt mir grundsätzlich sogar ein bisschen besser als Motocross, aber dort mitzufahren, ist in erster Linie eine Frage des Geldes.“

Die Reputation und das nötige Preisgeld kann sich Haberland jetzt in Europa erarbeiten. Hin und wieder, wenn es die Zeit erlaubt, wird er trotzdem noch die Motorrad- gegen die Arbeitshandschuhe tauschen.