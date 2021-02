Erfurter Volleyball-Trainer Metelski: Zeitvertreib auf Sibirisch

Nauendorf Alexander Metelski, einst Volleyball-Profi und nun Trainer in Erfurt und Nordhausen, betut sich in der Corona-Zwangspause als Heimwerker und greift dabei auf Erfahrungen aus der Kindheit in Sibirien zurück.

Dem Garten der Metelskis sieht man an, dass der Herr des Hauses gerade mehr Zeit hat als sonst. Dort steht nun ein kleines Holzhäuschen, das Alexander Metelski in den letzten Monaten zusammengebaut hat. Einmal im Heimwerker-Fieber, hat der 62-Jährige auch im Haus Hand angelegt und einen Kamin errichtet, sowie gemeinsam mit Ehefrau Nadja die Terrasse verschönert. Jetzt ist es noch heimeliger in ihrem Häuschen am Waldrand, in Nauendorf im Weimarer Land, wo sie seit 2004 wohnen.