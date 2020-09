FC Carl Zeiss Jena nach 2:0-Zitterpartie bei der BSG Chemie Leipzig

Leipzig. In Leipzig wartete eine Abwehrschlacht sondersgleichen auf den FC Carl Zeiss Jena.

Nach der 2:0-Zitterpartie bei der BSG Chemie Leipzig war Pasqual Verkamp einfach nur glücklich. „Wir wussten, dass es ein schwieriges Spiel wird, anders, als zuletzt beim BAK“, sagte die Sturmspitze des FC Carl Zeiss Jena nach dem dritten Sieg in der Fußball-Regionalliga in Folge für die Thüringer am Mittwochabend im Albert-Kuntz-Sportpark.