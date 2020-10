FC Carl Zeiss Jena: Weder Spiele noch Mannschaftstraining erlaubt

Die Fußballvereine der Regionalliga Nordost dürfen ab Montag, 2. November, keine Spiele austragen und auch nicht in Mannschaftsstärke trainieren. Das teilte der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) mit. Betroffen davon sind in der Regionalliga auch der FC Carl Zeiss Jena und der ZFC Meuselwitz, deren Spielbetrieb nach den Partien am Sonntag aufgrund der Corona-Pandemie vorerst eingestellt wird. Wie es weitergeht, darüber wollen sich die Vereine in der kommenden Woche in Videokonferenzen verständigen.

Hoffnung auf andere Einstufung zerschlagen Bis zuletzt bestand laut dem NOFV die Hoffnung, dass die Bundesländer des Nordostens die NOFV-Spielklassen und vor allem die Herren-Regionalliga als halb- beziehungsweise semiprofessionell einstufen und der Spiel- oder zumindest der Trainingsbetrieb der jeweiligen Vereine weiterhin gewährleistet werden. Da dies leider nicht eingetreten ist, sei die Unterbrechung des Spielbetriebes die einzige logische Konsequenz, teilte der Verband mit. „Die Regionalliga Nordost gilt als erste Amateurspielklasse und muss somit ebenfalls pausieren“, sagt NOFV-Präsident Erwin Bugár. „Selbst bei Bestätigung einer Weiterführung von politischer Seite hätten wir uns über den Spielbetrieb intensive Gedanken machen müssen, denn eines haben uns die Vereine bereits im Sommer klargemacht: Geisterspiele sind für die Vereine wirtschaftlich nicht tragbar und definitiv nicht gewollt.“ Bugár hofft, dass die Politik bei künftigen Entscheidungen berücksichtigt, dass die Vereine bereits funktionierende Hygienekonzepte aufgestellt haben. „Der Amateursport ist sowohl im Erwachsenenbereich als auch im Jugendbereich eine wichtige Säule der Gesellschaft. Er kann und darf für das Entstehen von Infektionsketten nicht verantwortlich gemacht werden“, sagt der Präsident. Vorgezogene Winterpause NOFV-Geschäftsführer Holger Fuchs will sich dafür einsetzen, in allen NOFV-Spielklassen schnellstmöglich wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen zu können. Ab Montag sind nur Einzeltraining beziehungsweise Schulsport erlaubt. Im Gespräch ist nach Informationen unserer Zeitung auch eine Variante, die Winterpause vorzuziehen und im Januar direkt in den Spielbetrieb zu starten – allerdings verfügen nur wenige Stadien über eine Rasenheizung. An diesem Wochenende wird in der Regionalliga gespielt. Fuchs bat alle Zuschauer, die aufgestellten Hygienekonzepte unbedingt einzuhalten. Der FC Carl Zeiss gastiert am Sonntag bei der VSG Altglienicke. Der ZFC Meuselwitz empfängt am Sonntag um 13.30 Uhr den BFC Dynamo.