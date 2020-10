Jena. Vier Siege in Folge - der FC Carl Zeiss Jena will seine Siegesserie in der Regionalliga auch beim Bischofswerdaer FV fortsetzen.

Das ist der Gegner:

Die Bischofswerdaer, die nur durch die Corona-Aufstockung die Regionalliga hielten, starteten stark mit zwei Siegen, doch danach kam nur noch ein 1:1 gegen die Hertha-Bubis hinzu. So stehen die „Schiebocker“, die ihre Heimspiele wegen fehlenden Tribünendachs und 400-Lux-Flutlichtanlage im gut 20 Kilometer entfernten Bautzen austragen müssen, wie erwartet als 17. mit im Tabellenkeller.

Als die BSG Fortschritt Bischofswerda unter dem legendären Trainer Horst Rau 1986 in die DDR-Oberliga aufstieg, war das eine Sensation. Die tapferen Fußballer des Landmaschinen-Kombinates stiegen zwar gleich wieder ab, holten aber ein 0:0 gegen Dynamo Dresden und bezwangen Serienmeister BFC Dynamo unvergessen 2:0. Der Abstieg wurde durch eine knappe Niederlage im Duell gegen den direkten Konkurrenten FC Rot-Weiß Erfurt besiegelt. 1989 gelang noch einmal der Sprung in die Oberliga für ein Jahr. Nach der Wende und knapp verpasster Qualifikation für die 2. Bundesliga pendelte der nun in BFV 08 umbenannte Verein zwischen Regionalliga, Oberliga und schließlich Sachsenliga. Seit 2018 ist Bischofswerda wieder Regionalligist.

So spielte Jena bisher gegen Bischofswerda:

In der DDR-Oberliga gelang den „Schiebockern“ am 4. April 1987 ein 1:1 gegen den hohen Favoriten. Sonst setzte es drei Niederlagen (4:1, 1:0, 3:1). In der Regionalliga sahen sich beide Teams nur in der Saison 94/95 mit klaren Erfolgen der Jenaer (3:0, 5:0).

Das sagt Trainer Dirk Kunert:

„Ich habe Bischofswerda beim BAK gesehen. Die brauchten einen Sonntagsschuss als Dosenöffner für den Sieg. Die Sachsen sind ein kompakter Gegner. Wir wollen unsere Siegesserie natürlich fortsetzen, wissen dabei, woran wir arbeiten müssen. Schließlich haben wir unsere Gegner ja zuletzt nicht gleich in Grund und Boden gespielt.“

Kader:

Langer konnte nach seiner Verletzungspause diese Woche wieder voll mit dem Team trainieren und soll Einsatzzeiten erhalten. Kapitän Eckardt kehrt nach fünf Tagen Erkältungspause am Freitag ins Training zurück. Ebenso stehen Bergmann (Sperre) und Jahn (Erkältung) wieder im Kader.

Zuschauer:

1000 Fans sind im Bautzener Ausweichquartier des BFV 08 im Stadion an der Müllerwiese (Fassungsvermögen 5000 Zuschauer) zugelassen. 250 Anhänger aus Jena haben sich angekündigt.

Anstoß:

Die Partie beginnt am Sonntag (4. Oktober) 13.30 Uhr in Bautzen (Stadion Müllerwiese, Humboldtstraße 10).

TV:

Der MDR überträgt die Partie im Internet im Livestream und im Fernsehen als Bericht in Sport im Osten (16.30 Uhr).