Manuel Rost will eine kleine Serie starten. „Sieben Punkte wären schon sehr gut“, sagt der Trainer des FC Rot-Weiß Erfurt. Der Fußball-Oberligist steht vor drei Auswärtsspielen in Folge und muss dabei am kommenden Sonntag in Sandersdorf sowie beim FC Carl Zeiss Jena II (23. September) und in Plauen (3. Oktober) antreten.