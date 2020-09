Erfurt. In der Fußball-Oberliga trifft am Mittwoch der Tabellenvorletzte Jena II auf Erfurt.

FC Rot-Weiß will ohne den verletzten Bogicevic beim FC Carl Zeiss II dritten Sieg in Serie

Frustriert saß Donny Bogicevic nach noch nicht einmal einer halben Stunde im Auswärtsspiel des Fußball-Oberligisten FC Rot-Weiß Erfurt in Sandersdorf auf der Bank. Den rechten Oberschenkel wickelten die Physiotherapeuten in einen weißen Verband. Längst ist klar, der 18-Jährige wird im kleinen Derby gegen den FC Carl Zeiss Jena II am Mittwoch nicht spielen können.