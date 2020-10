FC Saalfeld überspringt Verbandsliga-Hürde

Der Pokalfight begann mit einer Gedenkminute für den in der vergangenen Woche tödlich verunglückten Nachwuchsspieler des FC Saalfeld, Mirko Franke.

Die Gastgeber zeigten ihre Anteilnahme und spielten mit Trauerflor. Gegen den derzeitigen Tabellenvierten der Verbandsliga boten die Gastgeber vor 182 Zuschauern, darunter der Saalfelder Bürgermeister Steffen Kania, eine mannschaftlich couragierte Leistung und warfen mit einem hochverdienten Sieg die Erfurter aus dem Pokal. Die Einheimischen waren fast über die gesamte Spielzeit die tonangebende Mannschaft und von den Gästen, bis auf die Anfangsphase und zehn Minuten nach dem Gegentor im zweiten Spielabschnitt, war wenig zu sehen.

Aus einer sicheren Abwehr heraus (erst zwei Gegentreffer in der laufenden Meisterschaft) mit schneller Überwindung des Mittelfeldes wurde es nach vorne durch die schnellen P. Hook, T. Wengerodt und S. Kleyla stets gefährlich und die Chancen häuften sich. Die Gäste, ohne ihren Stammtorhüter antretend, hatten in seinem Vertreter Adamiec den wohl besten Akteur in ihren Reihen, der mit einigen Glanztaten bereits im ersten Spielabschnitt einen Rückstand verhinderte.

Nach der Pause brachte der Gästetrainer zwei neue Spieler, die aber das Gästespiel kaum beleben konnten. Die Gastgeber weiter im Vorwärtsgang, aber es dauerte bis zur 59. Minute, als T. Wengerodt den einzigen Fehler des Gästetorwarts durch energisches Nachsetzen zum Führungstor mit einer feinen technischen Einzelleistung nutzte.

Nach diesem Gegentor lösten sich die Gäste mehr aus der Defensive und versuchten mit langen weiten Bällen auf ihre beiden Spitzen, aber die FC-Abwehr, aus der man T. Jockiel und T. Henniger noch etwas herausheben muss, ließ nichts zu. Der FC erspielte sich dann weitere gute Möglichkeiten und hier war es der auffällige S. Kleyla mit zwei ganz großen Möglichkeiten.

Nach einer insgesamt sehr fairen Partie zogen die Einheimischen verdient in die dritte Hauptrunde ein.