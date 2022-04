FCC: Kleine Sensation zur Halbzeitpause

Jena. Die Frauen des FCC konnten im Spiel gegen Bayern München eine kleine Sensation feiern. Letztlich verlor das Team von Anne Porchert jedoch standesgemäß.

Es glich einer kleinen Sensation – 0:0 lautete der Spielstand am Freitagabend nach 45 Minuten im Ernst-Abbe-Sportfeld, wo die Frauen des FC Carl Zeiss Jena den FC Bayern München empfingen. Dank einer starken und auch durch und durch beherzten Defensivleistung sowie der einen oder anderen Torparade von Keeperin Inga Schuldt stand die von Anne Pochert im Vorfeld beschworene Null noch. So weit die erste Halbzeit der Bundesliga-Begegnung, die sich für die Gastgeberinnen zweifelsohne wie ein Sieg angefühlt haben musste.

Und die zweite? Vor dem Hintergrund, dass die Kickerinnen von der Isar am drittletzten Spieltag der Bundesliga zum Siegen verdammt waren, wenn sie denn ihren Meistertitel gegen Ligaprimus Wolfsburg noch verteidigen wollen, musste also noch etwas geschehen – und es geschah: Binnen elf Minuten konnten die Münchnerinnen das 0:0 in ein 3:0 verwandeln. Das erste Tor für die Gäste erzielte jedoch Jenas Denise Landmann in der 46. Minute, drei Minuten später war Lea Schüller (49.) für die Bayern erfolgreich, danach erzielte Giulia Gwinn den dritten Treffer (56.) der Partie – und ab da wurde fast nur noch auf ein Tor gespielt: das des FCC. In der 66. Minute erhöhte Bayerns Lea Schüller auf 4:0, bevor sie in der 80. Minute noch zum 5:0-Endstand für den Tabellenzweiten traf.