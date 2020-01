Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

FCC-Trainer: Keine Lust auf noch strengere Auslegung

Es mutete an wie beim Kartenspiel: Zehnmal griff Schiedsrichter Mitja Stegemann in der Begegnung der 3. Fußball-Liga zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und Preußen Münster (1:2) am Sonnabend in die Tasche. Neun Gelbe und eine Rote Karte kamen dabei zum Vorschein. Die Hauptleidtragenden der neuen, strengeren Auslegung, zu der die Referees seit Jahresbeginn angehalten sind, waren die Jenaer mit sechsmal Gelb und einmal Rot.

„Der Schiedsrichter hat einen lockeren Colt gehabt“, sagt Zeiss-Coach Rico Schmitt rückblickend. „Es würde uns gut tun, wenn der Fokus nicht nur auf die Gelben Karten geht“, kritisiert der 51-Jährige. Der Fußballlehrer attestiert den Schiedsrichtern insbesondere im Amateurbereich zwar einen „Bombenjob“, aber die neuen Regeln würden dem Fußball schaden. „Dadurch, dass immer mehr eingegriffen wird in jede Emotionalität, verliert der Fußball an Identität“, so Schmitt weiter. Die Schiedsrichter kann er verstehen. „Es gibt Anweisungen, dass sie das machen müssen“, spielt er auf ein Punktesystem an, mit der die Spielleitung der Unparteiischen bewertet wird. Neigen sie zu einer großzügigeren Auslegung als gefordert, kann es Abzug geben, was der eigenen Laufbahn hinderlich ist. Insgesamt braucht es mehr Ausgewogenheit und gute Entscheidungen, findet Schmitt. „Der Zuschauer fordert Leidenschaft. Und dass es hier und dort mal rumpelig wird, ist doch klar. Aber das Fußballspiel lebt von seiner Emotionalität.“