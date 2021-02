Felix Schümann: Familiengefühl auf dem Eis und daheim

Erfurt Felix Schümann bekam an seinem 30. Geburtstag unverhofft Besuch, beschenkte sich nachträglich mit einem Tor und hat mit den Black Dragons in dieser Eishockey-Saison noch einiges vor.

Am Mittwoch konnte es Felix Schümann zur Abwechslung etwas gemächlicher angehen. Trainer Raphael Joly hatte den Spielern der TecArt Black Dragons einen trainingsfreien Tag ermöglicht. Den hatten sie sich nach ihrem vierten Sieg in Folge in der Eishockey-Oberliga Nord redlich verdient. So konnte Schümann, der sonst neben dem Eistraining jeden Tag Crossfit-Einheiten durchführt, den Tag mal nur mit „passiver Belastung“, mit Spazierengehen und ein bisschen Physio verbringen.