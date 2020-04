Die Volleyballerinnen der BSG Einheit Sömmerda (links) schafften den Sprung in die Verbandsliga.

Freude bei SG electronic, Trauer bei SWE

Die Volleyballer der SG Erfurt electronic sind weiterhin auf dem Vormarsch. Nach den Frauen, die ihre starke Aufstiegssaison in der 3. Liga Ost mit Rang drei abschlossen, haben auch die Männer Grund zur Freude. Durch den Saisonabbruch wegen der Corona-Krise behalten sie ihren ersten Platz in der Verbandsliga Nord und dürfen in die Thüringenliga aufsteigen.

Damit sind sie im nach dem Regionalliga-Rückzug des EVC brachliegenden männlichen Erfurter Volleyball die höchstklassige Mannschaft. Per Sonderregelung durften auch die Volley Juniors Thüringen der SG electronic von der Verbands- in die Thüringenliga folgen. Einer der Nachrücker in die Verbandsliga Nord kommt ebenfalls aus Erfurt: Der SV Concordia steigt als aktueller Dritter der Bezirksliga Süd-West auf.

Trauer dagegen bei der zweiten Damenmannschaft des SWE Volley-Teams: Während die Erste in der Bundesliga verbleiben darf, steigt die Reserve aus der Regionalliga in die Thüringenliga ab. Das stand auch vor dem Saisonabbruch quasi schon fest. Die Erfurterinnen tauschen die Plätze mit der Suhler Reserve, die als Thüringenmeister die Nachfolge der im letzten Jahr nicht aufstiegswilligen Gebeseerinnen antrat. Die Frauen von Einheit Sömmerda belohnten sich für ihre starke Saison mit dem Aufstieg in die Verbandsliga Nord.