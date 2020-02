Fußball-Kreisoberliga: Fünf Apoldaer Ausrufezeichen

Erster. Und wie! Fünf Ausrufezeichen setzten die Kicker des VfB Apolda beim Frühjahrsrundenauftakt der Kreisoberliga Mittelthüringen. Fünfmal jubelten sie über eigene Tore, während der Gegner Oberweißbach leer ausging. 5:0 – das ist die Apold’sche Ansage an die Liga. Der VfB ist Erster. Erster!

Na, na, na – Gordon Sierig mahnt umgehend zur Besonnenheit. Der Trainer des VfB will dem neu gewonnenen Platz an der Sonne nicht zu viel Bedeutung beimessen. „Das hat für uns keinen Wert, da alles beim alten geblieben ist. Die Mitkonkurrenten haben auch ordentliche Ergebnisse eingefahren“, sagt er. Da ist das 3:1 des FC Einheit Bad Berka gegen den SC 03 Weimar II. Oder das 2:0 des Schöndorfer SV in Gräfenroda. Beim SVS plant man zwar nicht mit dem Aufstieg, will aber weiter vorn mitmischen. Trainer Marcus Haubold: „Der Start ist gelungen, der Sieg verdient, auch Dank der beiden Tore von Matthias Happe. So soll es weitergehen“.

Gegen ein ‘Weiter so’ hat auch Gordon Sierig nichts einzuwenden, gern würde er die Leistung vom vergangenen Samstag als Blaupause für den Rest der Rückrunde nutzen. „Es war ein souveränes 5:0, die Jungs waren bei der Sache, haben den Gegner beizeiten unter Druck gesetzt“, sagt der Übungsleiter. Schon in der Anfangsviertelstunde hätten sie zwei Hochkaräter einfach liegen lassen, die frühe Führung nicht erzielt. Erst nach einer knappen halben Stunde war es Routinier Steve Weilepp, der dann endlich den Bann brach. Markus Keltsch (37.), Ricardo Hädrich (52.), Tobias Döpel (55.) und Darius Fauer (68.) besorgten die weiteren Tore für den VfB. Sie hätten es „sicher runtergespielt“, wie es Sierig betont. Am Ende hätte das Resultat sogar noch deutlicher ausfallen können, sieben, acht Treffer der Glockenstädter waren durchaus im realistischen Bereich, bemerkt der Übungsleiter, der sich über die herzlichen Glückwünsche des Kontrahenten nach dem Schlusspfiff bedankte. „Es war ein sehr faires Spiel unter schwierigen Bedingungen“, sagt Sierig mit Blick auf Wind und Wetter an diesem Spieltag. „Dafür haben wir ordentlichen, temporeichen Fußball gespielt“, sagt der VfB-Coach, der von einer grundsoliden Auftaktleistung seiner Jungs sprach. „Ich bin stolz auf die Kerle, das haben sie klasse gemacht“, sagt Sierig.

Am kommenden Wochenende kommt dann der SV Gehren nach Apolda. Der nun gestürzte Spitzenreiter hätte den Platz an der Sonne sicherlich gern wieder ...