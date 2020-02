Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fußball-Kreisoberligisten testen weiter

VfB 09 Pößneck - SV Blau-Weiß Niederpöllnitz 9:0 (4:0)

Mit einer indiskutablen Vorstellung warteten die Niederpöllnitzer in Pößneck auf. Ohne Biss ging der hiesige Kreisoberliga-Spitzenreiter auf dem Kunstrasen im Rosental mit 0:9 unter. Dabei war man so schlecht gar nicht besetzt. Ein Hattrick von Lucas Hoffmann (22., 28., 40.) leitete das Debakel ein. Christopher Neumann (42.), Alex Hoffmann (60.), Moses Walther (69.), Toni Müller (77.) Marius Trunk (84.) und nochmals Lucas Hoffmann (87.) trafen in regelmäßigen Abständen für den ambitionierten Gastgeber. Nachdem die Niederpöllnitzer schon am letzten Mittwoch bei Blau-Weiß Neustadt mit 1:5 verloren hatten, gibt es nun für die Schmidt-Elf nur noch am kommenden Sonnabend bei Empor Mörsdorf Gelegenheit, einen Vorbereitungssieg einzufahren.

SV Schmölln 1913- SSV 1938 Großenstein 7:1 (1:0)

Beim Kreisoberliga-Zweiten in Schmölln läuft es. Den frischgebackenen Futsal-Kreismeister aus Großenstein bezwangen die Knopfstädter im Testspiel zu Hause mit 7:1. Besonders überzeugen konnte dabei der in der Winterpause von NOFV-Oberligist Hohenstein-Ernstthal gekommene Fabian Erler, der gleich vier Treffer zum Kantersieg beisteuerte (16., 47., 69., 81.). Großenstein schlug sich eine Halbzeit wacker. Eric Lochmann zerrte vorn an den Ketten und traf früh nur den Pfosten (7.). Nach einer Stunde ließen beim SSV die Kräfte nach. Nach Christopher Senfs 3:0 (60.) gelang Christian Kretschmer für die Wunderling-Elf zwar der Ehrentreffer (62.). Dann waren die Hausherren aber nicht mehr zu halten, für die sich auch Friedrich May (68.) und Kevin Sieler-Fischer (80.) in die Torschützenliste eintrugen.

LSV Rot-Weiß Reichardtswerben - FSV Meuselwitz 1:7 (0:3)

Unter sieben Toren scheinen es die Meuselwitzer in der Vorbereitung nicht zu machen. Zum dritten Mal in Folge war die Mannschaft von Spielertrainer Mirko Graf in der Vorbereitung so oft erfolgreich. Beim Burgenland-Kreisoberligisten in Weißenfels sorgten die Gäste schon vor der Pause durch Treffer von Fabian Dietrich (7.), Oliver Sparbrod (17.) und Julian Strobl (38.) für klare Fronten. Nach Wiederbeginn legten Philipp Gentzsch (55., 64.) und Julian Strobl (80., 88.) jeweils einen Doppelpack nach. Da fiel der Ehrentreffer für Reichardtswerben durch Enrico Bossig (86.) nicht weiter ins Gewicht.

SV Motor Altenburg - SV Rositz 3:4 (1:2)

Recht schwer taten sich die Rositzer in ihrem ersten Testspiel beim Kreisligisten Motor Altenburg. Die frühe 2:0-Führung durch Tore von Robin Schulz (12.) und Tino Grünewald (36.) verlieh den Gästen keine Sicherheit. Richard Kunze (43.) und Kilian Müller (53.) glichen für die Skatstädter aus. Auch auf das 2:3 abermals durch Robin Schulz (64.) hatte der Gastgeber die passende Antwort parat. Maik Gordziel egalisierte (74.). Dass Rositz den Kunstrasen der Skatbank-Arena dennoch als Sieger verließ, verdankte man Patrick Reichel und dessen 3:4 kurz vor Schluss (87.).

SV Blau-Weiß 90 Neustadt - SG Eurotrink 0:1 (0:1)

Für eine Überraschung sorgte die SG Eurotrink in Neustadt. Beim Landesklasse-Spitzenreiter, der zuletzt Westvororte (2:0) und Niederpöllnitz (5:1) bezwungen und am Vortag gegen Eintracht Eisenberg nur knapp mit 1:2 verloren hatte, fuhr der Kreisoberliga-Aufsteiger einen 1:0-Auswärtssieg ein. Aus der 2:6-Niederlage in Weida in der Vorwoche hatte Eurotrink schnell gelernt. Mit minimiertem Risiko in der Defensive ließ man hinten nicht allzu viel zu, zumal Neustadt nach dem Spiel vom Vortag etwas müde wirkte. Danny Heinicke erzielte bereits nach 17 Minuten das 0:1. Dabei blieb es bis zum Abpfiff.

SV Roschütz - SG Silbitz/Crossen 6:3 (2:2)

Auf dem Kunstrasen in Heinrichsgrün sahen die wenigen Zuschauer eine torreiche Begegnung. Zweimal gingen die Roschützer vor der Pause durch Hendrik Szuppa (18.) und Florian Modrach (34.) in Führung. Dem Ex-Agaer Jörg Krawczyk gelang jeweils der Ausgleich (32., 37.). Justin Oehring erzielte nach Wiederbeginn das Silbitzer 2:3 (47.). Im Gegenzug unterlief Florian Dölle ein Eigentor - 3:3 (48.). In der Folge erwiesen sich die Roschützer in Sachen Chancenverwertung als cleverer. Hendrik Szuppa (51.) und der erst in der Halbzeit gekommene Dominik Stulken (57., 72.) machten den Gastgeber noch zum 6:3-Gewinner.

SG FC Altenburg - BSV Eintracht Frohburg 0:4 (0:3)

Nach bisherigen Testspielerfolgen gegen Alemannia Geithain (9:0), die SG Braunichswalde (3:1) und den LSV 1889 Altkirchen (4:0) kassierte die Köster-Elf nun gegen den Kreisoberliga-Vierten aus Frohburg auf dem heimischen Kunstrasen die erste Niederlage der Wintervorbereitung. Schon zur Pause liefen die Skatstädter einem 0:3-Rückstand hinterher und mussten nach Wiederbeginn auch noch den vierten Treffer hinnehmen.

SG Gera-Pforten - OTG 1902 Gera 4:2 (2:2)

Schwer taten sich die Pfortener gegen den Kreisklasse-Dritten aus der Geraer Ostvorstadt. OTG ging durch Maximilian Grunwald zweimal in Führung (10., 23.). Die Männer aus dem Erdbeerstadion konnten auf dem Kunstrasen in Heinrichsgrün durch Oliver Pohl (18.) und Kai Hertel (40.) jeweils egalisieren. Nach Wiederbeginn blieb der Gastgeber am Drücker. Nach Kai Hertels Treffer zum 3:2 (52.) bedeutete ein Eigentor von OTG-Torwart-Routinier Mathias Werner zum 4:2-Endstand (56.) die endgültige Entscheidung.

BSG Wismut Gera II - SG Pölzig 3:1 (1:0)

Einen gutklassigen Test lieferten sich die Geraer Wismut-Reserve und der starke Kreisliga-Aufsteiger aus Pölzig. Am Steg erzielte Niklas Rauh für die Beck-Elf das schnelle 1:0 (8.). Nach Wiederbeginn bauten Dominik Köhler per verwandeltem Elfmeter (47.) und Maximilian Weiß (55.) den Vorsprung der Orange-Schwarzen auf 3:0 aus. Für den Ehrentreffer der nicht verzagenden Gäste sorgte kurz vor Schluss Christian Dietrich (89.).

SV Blau-Weiß 90 Greiz - FSV Mohlsdorf 9:1 (5:1)

Auf Torejagd gingen die Greizer Blau-Weißen gegen den Kreisklasse-Zehnten aus Mohlsdorf. Der Zwei-Klassen-Unterschied war auf dem Rasenplatz von Anbeginn deutlich zu spüren. Zwar hatte Holger Petri für die Gäste nach einer knappen halben Stunde zum 1:1 ausgleichen können (29.). Doch nach einem Zwischenspurt der Hausherren lag der Kreisoberligist schon zur Halbzeit mit 5:1 vorn. Für die Greizer Treffer sorgten Steven Thomas (3), Nico Springer (2), David Himmer (2), Moritz Lott und Knut Damm.

FV Bad Klosterlausnitz - Kraftsdorfer SV 03 2:2 (1:0)

Der Kreisliga-Spitzenreiter aus Bad Klosterlausnitz lieferte den Kraftsdorfern, die sich in der Vorwoche vom VfL 1990 Gera mit einem 3:3-Unentschieden getrennt hatten, ein Duell auf Augenhöhe. Ivan Sendrei brachte den Gastgeber vor der Pause in Führung (38.). Ein Kraftsdorfer Doppelschlag mit Treffern von Nico Schönfeld (53.) und Jonas Bastisch (65.) zum 1:2 schien das Blatt zu wenden. Doch kurz vor Abpfiff wurden die Bemühungen der Klosterlausnitzer um den Ausgleich belohnt. Wiederum Ivan Sendrei traf zum 2:2-Endstand ins Schwarze (86.).

FC Crimmitschau - SV 1924 Münchenbernsdorf 3:4 (1:3)

Beim Kreisklasse-Tabellenführer in Crimmitschau erwischten die Münchenbernsdorfer eine gute erste Halbzeit. Benjamin Weise hatte diesmal das richtige Zielwasser getrunken und durfte schon vor der Pause drei Treffer bejubeln (8., 38., 39.). Nach Wiederbeginn riss allerdings der Spielfaden der Gäste. Crimmitschau schaffte den 3:3-Ausgleich. Den Erfolg nahmen aber trotzdem die Münchenbernsdorfer mit nach Hause. Marvin Lehmann erzielte acht Minuten vor Schluss den 4:3-Siegtreffer.