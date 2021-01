Fußball-Verbandsligist Bad Langensalza holt Oberligaakteur

Fußball-Verbandsligist FSV Preußen Bad Langensalza kann künftig auf die Dienste eines Neuzugangs bauen, der trotz seiner jungen Jahre schon klangvolle Namen in seiner sportlichen Vereinsvita stehen hat. Der 20 Jahre alte Franz Wiegel spielte zuletzt für Oberligist FSV Martinroda, war davor unter anderem für die A-Junioren von Rot-Weiß Erfurt in der Regionalliga sowie von 2012 bis 2015 bei RB Leipzig am Ball.

Wiegel, der im Mittelfeld sowie im Angriff spielen kann, stammt aus dem burgenländischen Bad Bibra bei Freyburg (Unstrut) in Sachsen-Anhalt, wohnt aktuell in Erfurt und studiert in Jena. "Er ist dank seiner Größe kopfballstark, kann in die Tiefe gehen und arbeitet auch viel nach hinten mit", erklärt Bad Langensalzas Trainer Thomas Wirth.

Wiegel schafft mehr Variationsmöglichkeiten

Der Neuzugang würde sehr gut zu den Preußen passen, findet Wirth: "Er hat eine sehr gute Ausbildung und gibt uns mehr Variationsmöglichkeiten in der Offensive. So können wir mal mit zwei, mal mit drei Spitzen agieren. So einen Spielertypen hatten wir bisher nicht in der Mannschaft."

Verletzungsbedingt kam Wiegel in seinem ersten Oberligajahr in Martinroda lediglich auf acht Einsätze. In der aktuell unterbrochenen Saison lief er in sieben von acht Partien auf. Meistens reichte es aber nur zu Kurzeinsätzen.

"Bei uns hat er die Chance, Spielpraxis zu sammeln", unterstreicht Wirth, der den Transfer auch als "Investition in die Zukunft" betrachtet. "Wir haben immer junge Spieler auf der Liste, die uns aufgefallen sind", verrät Bad Langensalzas Trainer.

Bei Testspiel überzeugt

Bei Wiegel war das vor fast einem Jahr der Fall. Bei einem Testspiel der Preußen gegen Martinroda im Februar 2020 überzeugte Wiegel die Preußen-Verantwortlichen, die den 20-Jährigen seitdem auf dem Schirm hatten. Gustav Wurschi, der mit Wiegel bereits in der Erfurter Jugend zusammenspielte, konnte seinem Trainer zudem Positives berichten.

Die Verantwortlichen um Präsident Benno Harbauer sowie Wirth trafen sich mit Wiegel in Bad Langensalza, zeigten dem Neuen das Stadion und hinterließen damit scheinbar Eindruck. Der Youngster gab dem Verbandsligisten jedenfalls sein Ja-Wort.

Wann Wiegel erstmals für seinen neuen Verein wird auflaufen können, ist aufgrund der Pandemie noch ungewiss. Die Preußen haben bereits vor gut zehn Tagen mit der sechswöchigen Winter-Vorbereitung begonnen. Wirth hat seinen Akteuren einen detaillierten Trainingsplan geschickt, der drei bis vier individuelle Einheiten pro Woche beinhaltet.

Vorbereitung hat bereits begonnen

Grundlagenausdauer und das Arbeiten an der Schnelligkeit stehen unter anderem an, auch Intervall-Einheiten und Treppensprints. Wirth setzt dabei auf die Eigenverantwortlichkeit seiner Spieler: "Wenn wir wieder zurück auf dem Platz sind, sehe ich, ob die Jungs etwas gemacht haben oder nicht."

Die körperliche Basis soll möglichst schnell gelegt werden, erklärt Wirth: "Wenn wir endlich wieder zusammen auf dem Platz stehen können, will ich keine Zeit mehr mit Laufeinheiten verschwenden. Dann geht es gleich mit dem Ball voll zur Sache."