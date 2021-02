Düsseldorf rutscht auf Tabellenplatz sieben ab

Heidenheim. Für Fortuna Düsseldorf ist eine Rückkehr in die Fußball-Bundesliga wieder in noch weitere Ferne gerückt. Der Erstliga-Absteiger von Trainer Uwe Rösler verlor am Sonntag mit 2:3 (0:1) beim 1. FC Heidenheim.

Mit nur einem Sieg aus den vergangenen sieben Spielen musste die Fortuna die punktgleichen Heidenheimer vorbeiziehen lassen und belegt in der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga mit 36 Zählern Rang sieben.

In einer furiosen zweiten Halbzeit führte Torjäger Tim Kleindienst die Heidenheimer von Trainer Frank Schmidt mit zwei Treffern zum Sieg. Der Stürmer, der wegen Problemen am Sprunggelenk fraglich gewesen war, traf zunächst zum zwischenzeitlichen 2:1 (72. Minute) und legte per Kopf den Siegtreffer nach (83.).

Mittelfeldspieler Kevin Sessa hatte die Gastgeber in Fürung gebracht (20.). Für Düsseldorf glichen Marcel Sobottka (63.) und Kristoffer Peterson (76.) zweimal aus. Für die Heidenheimer von Trainer Frank Schmidt war es der dritte Sieg in den vergangenen vier Spielen.

