2. Liga Sieg über Sandhausen - St. Pauli wieder an Tabellenspitze

Hamburg. Der FC St. Pauli hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga zurückerobert. In einem Nachholspiel setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Timo Schultz am Mittwochabend gegen den SV Sandhausen nach einem überzeugenden Auftritt mit 3:1 (2:0) durch.

Vor 23.401 Zuschauern im Millerntor-Stadion trafen Guido Burgstaller (2. Minute) und Daniel-Kofi Kyereh (14./79.) für die Hamburger, die ihren Vereinsstartrekord auf sieben Siege in sieben Heimspielen ausbauten. Für den Tabellenvorletzten erzielte Immanuel Höhn (67.) das zwischenzeitliche Anschlusstor. Ursprünglich sollte das Match am 7. November stattfinden, musste aber wegen 18 Coronafällen beim SVS verschoben werden.

Vier Tage nach der 0:4-Schlappe bei Darmstadt 98 legten die Hanseaten nach fünf Umstellungen sofort los. Burgstaller jagte den Ball mit einem wunderschönen Linksschuss nach knapp zwei Minuten ins lange Eck, zwölf Minuten später vollendete Kyereh Marcel Hartels Maßvorlage zum 2:0. Patrick Drewes war chancenlos. Der SVS-Keeper verhinderte gegen Simon Makienok (18.), Burgstaller (30.) und Kyereh (45.) noch Schlimmeres für seine Mannschaft. Für den SVS köpfte Testroet einmal vorbei (29.).

Nach dem Wechsel schalteten die Gastgeber zurück. Trainer Schultz, dessen Vertragsverlängerung laut Sportchef Andreas Bornemann bevorstehen soll, forderte seine Akteure mehrfach zu mehr Engagement auf. Der verminderte Einsatz rächte sich. Als Höhn per Kopf traf, wurde es noch einmal eng für die Kiezkicker. Mit seinem fünften Saisontreffer sorgte der starke Kyereh dann aber für die Entscheidung.

