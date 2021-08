Nachzügler Neuer, Müller und Kimmich nun auch im Training

Trainer Julian Nagelsmann leitet das Bayern-Training an der Säbener Straße.

München. Beim FC Bayern München sind in Kapitän Manuel Neuer, Thomas Müller und Joshua Kimmich auch die letzten EM-Teilnehmer nach dem Urlaub wieder ins Training eingestiegen.

Die drei deutschen Fußball-Nationalspieler hatten von Trainer Julian Nagelsmann den längsten Urlaub nach der Europameisterschaft erhalten. Vier Tage vor dem ersten Saison-Pflichtspiel im DFB-Pokal beim Oberligisten Bremer SV komplettierte das Trio den Kader des Rekordmeisters.

Nationalspieler Niklas Süle war wie von Nagelsmann erhofft nach einer kurzen Trainingspause wegen Rückenbeschwerden beim Teamtraining am Montag auch wieder auf dem Platz zu sehen. Nagelsmann will auch die Nachzügler so schnell wie möglich wieder spielfit bekommen.

"Es geht darum, den Spielern Rhythmus zu geben", sagte der 34-Jährige, der in den vier Testspielen der Vorbereitung mit einem ziemlich dezimierten Profi-Kader ohne Sieg geblieben war. Die Bayern eröffnen als Meister am 13. August die Bundesliga-Saison auswärts gegen Borussia Mönchengladbach.

