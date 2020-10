Positiver Corona-Test: RB Leipzig ohne Haidara

Fehlt RB Leipzig in Augsburg: Amadou Haidara.

Spitzenspiel in Augsburg

Augsburg (dpa) – Nach dem positiven Corona-Testergebnis bei Amadou Haidara hat RB Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche die Abstellung von Nationalspielern für Partien in Corona-Risikogebieten infrage gestellt.

"Wenn man die steigenden Zahlen sieht, muss man sich schon Gedanken machen, ob es in der nächsten Abstellungsperiode Sinn macht, abzustellen. Es muss von der FIFA eine klare Richtlinie geben, wie das mit der Abstellung geht, speziell in Risikogebiete", sagte der Sportdirektor des Fußball-Bundesligisten am Samstag bei Sky.

Der malische Nationalspieler Haidara fehlt am Samstag im Spitzenspiel beim FC Augsburg. Die Corona-Werte bei dem 22-Jährigen lägen unterhalb der normalen Nachweisgrenze, er sei nicht infektiös, sagte Krösche. Trotz des positiven Ergebnisses müsse Haidara deshalb nach Rücksprache mit den Gesundheitsbehörden auch nicht in Quarantäne. Der Mittelfeldspieler sei in Absprache mit der Deutschen Fußball Liga dennoch "präventiv isoliert" worden, teilte Leipzig mit. Vor gut einer Woche war Haidara mit seinem Nationalteam gegen Ghana im Einsatz und erzielte beim 3:0-Sieg einen Treffer.

Dass die Spieler selbst auf Auswahleinsätze verzichten, sei eine schwierige Entscheidung, sagte Krösche. "Es ist grundsätzlich nicht das Thema der Spieler, sondern wir müssen eine Grundsatzentscheidung treffen, wie wir in dieser Situation damit umgehen. Vor allem wir Vereine brauchen die Unterstützung von der FIFA. So ist es für uns schwierig, die Jungs zu Hause zu lassen", sagte der Sportdirektor.

