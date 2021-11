FC Rot-Weiß gewinnt Test

Bad Frankenhausen. Der Fußball-Oberligist Rot-Weiß Erfurt spielte am Freitagabend in Bad Frankenhausen und gewann das Testspiel deutlich.

Fußball-Oberligist FC Rot-Weiß Erfurt hat am Freitagabend ein Testspiel beim Thüringenliga-Fünften Blau-Weiß Bad Frankenhausen mit 7:1 (4:1) gewonnen. Vor 150 Zuschauern kamen die Erfurter schwer in Fahrt, gingen aber dennoch durch Kay Seidemann (24.) in Führung. Tino Auerbach antwortete postwendend mit dem Ausgleich (25.).

Dann war jedoch mehr Schwung im RWE-Spiel. Fatlum Elezi (28.), erneut Seidemann (40.) und Artur Mergel (45.) erhöhten. Erfurt wechselte in der zweiten Halbzeit durch, so dass alle Spieler ihre Chance bekamen. Im Tor durfte Gian-Luca Reck nach 60 Minuten ran, zuvor stand Luca Petzold im Erfurter Kasten. Ervin Catic (66.), Bedirhan Sivaci (71.) und Hannes Rückert (84.) stellten den 7:1-Endstand her.