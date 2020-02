Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gera bekommt Zuschlag für Box-Meisterschaften

Im Boxzentrum „Ulli Wegner“ in Gera geht es am 21./22. März Schlag auf Schlag. Der BC Wismut erhielt den Zuschlag zur Ausrichtung der Thüringer Landesmeisterschaften der Kadetten, Junioren, Jugend, Männer und Frauen. „Wir erwarten etwa 150 Starter“, sagt Jürgen Panse, der Präsident des BC Wismut Gera. Im Vorjahr bei den Landesmeisterschaften in Bad Langensalza schlugen die Geraer Boxer zu, fuhren mit fünf Gold- und zwei Silbermedaillen ein starkes Ergebnis ein. Daran wollen die Geraer anknüpfen, die für die boxerische Ausbildung mit Ulli Kaden, Enrico Richter und Roby Meyer ehemals auch international erfolgreiche Boxer aufbieten kann.

„Wir stehen da schon in der Tradition der SG Wismut Gera, legen Wert auf technisch sauberes Boxen und dass die Jungs anständige Kerle werden“, sagt Enrico Richter, WM-Zweiter 1986. Bertan Useinovski ist einer, der die Vorgaben gut umsetzt, war Landesmeister und ist der Geraer mit den größten Titelchancen. Das Boxtalent gewann das Internationale Kaderturnier in Bad Blankenburg und erhielt eine Einladung zu einem Sichtungslehrgang der deutschen Juniorenauswahl. „Zwei Wochen danach sind die Meisterschaften in Gera. Einen bessere Vorbereitung mit guten Sparringspartner kann es fast nicht geben“, sagt Jürgen Panse. Und weil es nicht nur in Gera an Trainingspartnern fehlt, haben sich die Boxvereine Gera, Ronneburg und Zeulenroda zum Team GRZ zusammengetan, organisieren gemeinsame Trainingseinheiten, unterstützen sich bei Wettkampffahrten, betreuen die Sportler auch bei den Kämpfen in der Ecke. „Das ist eine gute Sache. Da bleiben wir dran“, sagt Jürgen Panse, früher internationaler Kampfrichter und nach der Wende Präsident des Thüringer Boxverbandes. Als das Boxen in Gera daniederlag, wagte man einen Neuanfang – mit Erfolg. 2006 wurde der BC Wismut Gera gegründet und machte sich mit der Box-Gala vor über 1000 Besuchern im Geraer Kultur- und Kongresszentrum einen Namen. Der Anfang war gemacht, doch das Hochwasser warf die Geraer Boxer wieder zurück. Über Jahre ohne vereinseigene Boxhalle, musste sich der Verein durchboxen. „Wir sind nicht K.o. gegangen“, sagt Jürgen Panse. Heute kann der BC Wismut auf 120 Mitglieder blicken, erhielt mit dem Boxzentrum „Ulli Wegner“ in Gera-Lusan eine neue Trainings- und Wettkampfstätte, die sich sehen lassen kann. „Da liegt es doch nahe, dass wir die guten Bedingungen für Wettkämpfe nutzen“, sagt der 69-Jährige. Auch der Termin für den Wismut-Cup 2020 steht, der zehnte Pokalfight findet am 10. Oktober statt.