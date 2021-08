Am 22. August 2020 endete das Finale in Jena zwischen dem FSV Martinroda und dem FC Carl Zeiss Jena 2:8.

Neuauflage des Endspiels 2020 in 2. Runde des Fußball-Landespokals

Jena. In der 2. Runde des Fußball-Landespokals trifft der FSV Martinroda auf den FC Carl Zeiss Jena. Rot-Weiß Erfurt muss ins Eichsfeld. Der Gegner vom FC An der Fahner Höhe wird wohl vorm Sportgericht ermittelt.

Schon in der 2. Runde des Fußball-Landespokals kommt es mit der Partie zwischen dem Oberligisten FSV Martinroda gegen den Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena zur Neuauflage des Endspiels 2020. Das ergab die Auslosung während einer Staffeltagung der Thüringenligisten am Montagabend in Jena.

Der Zweitrunden-Gegner von Fahner Höhe steht noch aus, denn gegen das 1:0 des FC Eisenach im Spiel gegen Sondershausen legten die Nordthüringer wegen eines Wechselfehlers Protest ein.

Borsch – Meuselwitz

Struth – Neustadt/Orla

Weida – Rudolstadt

Heiligenstadt – RW Erfurt

Büßleben – Gotha

Moßbach – Ehrenhain

Sömmerda – Jena-Zwätzen

Leinefelde – Arnstadt

Schleiz – Bad Langensalza

Herpf – Gera-Westvororte

Weimar – Geratal

Meiningen – Ohratal

Erfurt Nord – Nordhausen

Martinroda – CZ Jena

Sieger Eisenach/Sondershausen – Fahner Höhe

Arenshausen – Wismut Gera

Termin: 3. bis 5. September