FC Rot-Weiß Erfurt holt zweimal Rückstand auf – und besiegt Grimma

Erfurt. Fußball-Oberligist FC Rot-Weiß Erfurt ist mit einem 3:2 gegen Grimma in die Saison gestartet. Auf der Tribüne spähte ein alter Bekannter die Mannschaft aus.

Als Luca Petzold die Pille danach schluckte, war der größte Schaden schon behoben. „In der Halbzeit habe ich was gegen die Schmerzen in der Brust genommen. Ich bin nicht der Typ, der einfach so vom Platz geht. Immerhin habe ich das Ding ja verbockt und wollte meinen Fehler wieder ausbügeln“, sagte der Torhüter des FC Rot-Weiß Erfurt. Mit seiner unfreiwilligen Initialzündung kurz vor der Pause rüttelte er seine Mannschaft wach – und ebnete damit den Weg zum 3:2 (1:1)-Auftaktsieg gegen den FC Grimma.

In der 45. Minute waren auch die 2494 Zuschauer nach einer eher müden Startphase ohne Rhythmus im Spiel wie elektrisiert. Torhüter Petzold stürmte aus dem Kasten, holte seinen Gegenspieler Jan Hübner von den Beinen und rasselte mit ihm auch noch schmerzhaft zusammen. Beim fälligen Strafstoß flog Petzold in die falsche Ecke. Eiskalt traf Robin Brand mit seinem Flachschuss zum 1:0 für Grimma.

Trainer Manuel Rost sprach später von einem mentalen Killer so kurz vor der Pause, der seiner Elf aber einen Adrenalinschub verlieh. Nach einem 25-Meter-Freistoß – von Fatlum Elezi getreten – war Ervin Catic im Gewühl zuletzt am Ball und jubelte mit seinen Kollegen postwendend über das 1:1.

Dass der FC Rot-Weiß allerdings nicht so einfach durch die Liga marschieren wird, bewies die zweite Hälfte. Es schien nur eine Frage der Zeit, bis die Gastgeber die Führung erzielen würden. Aber es kam anders. Ein schneller Spielzug des FC Grimma genügte, um die verdutzte Erfurter Abwehr auszuhebeln (59.). „Das Tor kam wie aus dem Nichts“, wunderte sich sogar Grimmas Trainer Alexander Kunert.

Erfurt wollte den dritten Treffer - und bekam ihn

Einen Schritt schneller: Erfurts Angreifer Artur Mergel (l.) lässt seine Grimmaer Gegenspieler einfach stehen und erzielt in der 71. Minute den Siegtreffer für den FC Rot-Weiß. Foto: Frank Steinhorst

Trotz mancher Unzulänglichkeit ließ die RWE-Elf das Publikum stets wissen, dass sie um jeden Ball kämpft. Als Belohnung traf Aaron Manu per Flachschuss zum Ausgleich (63.). „Da haben uns dann auch die Fans getragen“, sagte Rost. Oben auf der Tribüne machte sich übrigens Martinrodas neuer Trainer Robin Krüger fleißig Notizen. In der vergangenen Saison verließ er nach drei Spielen ohne Sieg – darunter übrigens ein 0:1 gegen Grimma – den FC Rot-Weiß. Nun kehrt er am 18. August zum Auswärtsspiel mit seiner neuen Mannschaft zurück. Der 32-Jährige wird die Erkenntnis mitgenommen haben, dass Erfurt nur mit einem sehr langen Atem zu bezwingen sein wird.

Denn von Müdigkeit war beim Gastgeber nichts zu spüren. Im Gegenteil. Erfurt drückte aufs Tempo, wollte den dritten Treffer – und bekam ihn. Artur Mergel belohnte sich schließlich, als er aus Nahdistanz den Ball aus der Drehung über die Linie bugsierte (71.). „Nach dem Fehlstart vor einem Jahr sind wir unheimlich froh, dass wir nun mit einem Sieg gestartet sind“, sagte Kapitän Andrej Startsev erleichtert.

