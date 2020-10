Verfahren gegen FC Rot-Weiß Erfurt – Stadionverbot für Becherwerfer

FC Rot-Weiß Erfurt verpasst Sieg gegen Neugersdorf

Zwar blieb der Regionalliga-Absteiger damit seit dem 1:2 Ende August in Zorbau zum sechsten Mal in Folge weiter ungeschlagen; gleichzeitig kassierte Spitzenreiter VfB Krieschow zu Hause mit dem 2:4 gegen den VfL Halle erstmals in dieser Saison eine Niederlage und Verfolger Erfurt verpasste damit den Sprung auf Rang eins.

Foto: Frank Steinhorst / Frank Steinhorst-Pressefoto