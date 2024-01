Jena. Am Sonnabend plant der FCC, gegen Einheit Rudolstadt und Germania Halberstadt anzutreten. Doch Trainer Henning Bürger ahnt nichts Gutes.

Cheftrainer Henning Bürger und seine Mannschaft vom FC Carl Zeiss Jena erwartet ein besonderer Samstag. Der Regionalligist hat gleich zwei Freundschaftsspiele vereinbart. Um 11 Uhr tritt das Team gegen Einheit Rudolstadt an, um 14 Uhr gegen Germania Halberstadt. Allerdings steht ein dickes Fragezeichen hinter der Austragung.

„Die Partien stehen auf wackligen Füßen“, sagt Bürger. „Stand jetzt ist es ein extrem hohes Risiko und es besteht die Gefahr schwerer Verletzungen.“ Der Kunstrasenplatz sei mit einer dünnen, feuchten Schneeschicht überzogen. „Geradeauslaufen geht, aber das Flanken aus dem vollen Lauf ist nicht möglich.“ Deshalb werde es am Samstagmorgen eine Begehung geben, um die Gegner rechtzeitig informieren zu können.

Henning Bürger formiert zwei Spieltagskader

Derweil hat der Coach alles koordiniert, um für den Fall der Fälle gerüstet zu sein. „Wir haben zwei Mannschaften gebildet und fünf, sechs Spieler der U19 mit in den Kader genommen“, berichtet Bürger. „Wir haben die Positionsgruppen versucht so zu gestalten, wie es eventuell losgehen kann. Aber es ist ein offener Prozess.“ Aus diesem Grund hofft der Fußballlehrer darauf, dass die Partien stattfinden können. Zumal kein weiteres Testspiel vorm Ligaauftakt gegen den FC Eilenburg am 21. Januar geplant ist.

Wenn die Testspiele stattfinden, wird Mittelfeldspieler Justin Petermann sein Comeback geben. Er hatte sich im ersten Saisonspiel eine Knieverletzung zugezogen und ist nun wieder einsatzbereit. Auch Joel Richter und Burim Halili sollen spielen, aber noch nicht über die volle Distanz, wie Bürger hervorhebt. Als Optionen nimmt er die jungen Spieler auf.

Zuschauer nicht zugelassen bei den Spielen

Die Partien finden wegen des parallel stattfindenden Karl-Schnieke-Turniers unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die jeweils nicht eingesetzten Spieler sollen aber zuschauen, damit eine konstruktive Auswertung möglich ist.

Weitere aktuelle Nachrichten zum FC Carl Zeiss Jena: