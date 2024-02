Jena. Der FC Carl Zeiss Jena hat sich von fünf Spielern in der Winterpause getrennt: Zwei schlagen sehr gut bei ihren neuen Clubs ein.

Fünf Spieler haben den FC Carl Zeiss Jena in der Winterpause verlassen. Im Gegensatz zum FCC waren vier von ihnen am Wochenende im Einsatz. Einer bewies besondere Qualitäten.

Maximilian Krauß hat sich bereits in die Herzen der Fans des FC Energie Cottbus gespielt. Der schnelle Stürmer war am Sonnabend mit einem Doppelpack beim Chemnitzer FC erfolgreich. Im Regionalliga-Duell erzielte der Ex-Jenaer sowohl den 1:1-Ausgleich als auch die 2:1-Führung, die sehr an die einstigen Tore von Arjen Robben erinnerte. Mit Timmy Thiele trug sich ein weiterer einstiger Spieler des FCC für den FC Energie als Torschütze beim 4:1-Auswärtssieg ein.

Zwei Spieler laufen nun in der NOFV-Oberliga Süd auf

Fynn Kleeschätzky schaffte es bei seinem neuen, alten Verein Germania Halberstadt sofort in die Startelf. Im Spiel gegen die SG Union Sandersdorf spielte er durch und gewann mit seiner Mannschaft 2:1. Damit hält Halberstadt Anschluss an den Spitzenreiter der NOFV-Oberliga Süd, den VFC Plauen.

Nicht mehr in Jena, sondern nun in Halberstadt: Fynn Kleeschätzky (rechts), hier gegen Palko Dardai von Hertha BSC. © Tino Zippel

Der zum VfL Halle 96 ausgeliehene Mittelfeldspieler Oleksii Ohurtsov spielt in derselben Liga, musste allerdings eine Niederlage gegen den FC Einheit Wernigerode einstecken. Die Hallenser verloren mit 2:4. Trainer Dieter Hausdörfer wechselte Ohurtsov in der 56. Minute ein. Zu diesem Zeitpunkt stand es schon 2:4 aus Sicht des VfL. Die Jenaer versprechen sich von dem Leihgeschäft, dass der Ukrainer Spielpraxis sammelt. Er soll im Sommer nach Jena zurückkehren.

Debakel in der Regionalliga West

Jonathan Muiomo erlebte ein Debakel mit der SSVG Velbert gegen die zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf in der Regionalliga West. Sein Team verlor das Heimspiel mit 0:5. Muiomo wurde zur Halbzeitpause ausgewechselt. Velbert steht weiter auf dem letzten Tabellenplatz.

Jan Dahlke ist zu Wormatia Worms in die Oberliga gewechselt. Das Testspiel gegen Kickers Offenbach fiel aus. Im internen Testspiel lief Dahlke nicht auf.

Weitere aktuelle Nachrichten zum FC Carl Zeiss Jena: