Jena. Ein Banner mit einer abgekürzten polnischen Parole führt zum Konflikt: Eine Fanorganisation reagiert.

Im Streit um ein Banner im Block der Südkurve-Fans des FC Carl Zeiss Jena kritisiert die Blau-Gelb-Weiße Hilfe die Stadt Jena.

„Bei der gezeigten Parole handelt es sich um eine Meinungsäußerung, die in einem Rechtsstaat selbstverständlich ohne Einschränkung zulässig ist. Dass auch grundsätzlich-ablehnende Kritik der Polizei davon umfasst ist, ist in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hinreichend geklärt und angesichts regelmäßiger ungestrafter Polizeigewalt, wie etwa in Berlin im letzten Jahr, auch nachvollziehbar“, teilte die Fan-Hilfe mit.

Bußgeldverfahren wegen Verstoß gegen Auflagenbescheid

Streitpunkt ist ein Banner mit den Buchstaben „CHWDP“. Die Abkürzung nutzt die organisierte Fußballszene, um die Abneigung gegenüber der Polizei zum Ausdruck zu bringen. Die Bezeichnung steht für einen polnischen Satz, der unter die Gürtellinie geht.

Die Stadt Jena hatte ein Bußgeldverfahren gegen den FC Carl Zeiss Jena eingeleitet, weil mit dem Zeigen des Banners zum einen gegen die Stadionordnung, zum anderen gegen den Dauerauflagenbescheid für die Spieltage verstoßen werde. Dezernent Benjamin Koppe (CDU) verwies unter anderem auf den Jugendschutz.

Fan-Hilfe: Negativer Einfluss dürfte sich in Grenzen halten

Der vorgebliche Jugendschutz sei dabei genauso absurd wie durchschaubar, heißt es hingegen von der Blau-Gelb-Weißen Hilfe: „Der negative Einfluss einer codierten polnischen Parole auf Kinder und Jugendliche dürfte sich in Grenzen halten. Wenn staatliche Stellen nun versuchen, die legitime Meinungsäußerungen im öffentlichen Raum zu unterdrücken, kann dies nur als Zensurversuch bezeichnet werden.“

In der Stadionordnung, die mit dem Neubau der Arena im Ernst-Abbe-Sportfeld in Kraft trat, sind mehrere polizeikritische Schriftzüge als verboten eingestuft. Der FC Carl Zeiss Jena hat sich bislang nicht geäußert und auf das schwebende Verfahren verwiesen. Dieses befindet sich bislang in der Anhörungsphase.

Weitere aktuelle Nachrichten zum FC Carl Zeiss Jena: