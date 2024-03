Jena. Personalsorgen bei Regionalligist FC Carl Zeiss Jena: Eine Verletzung und mehrere Ausfälle vor dem Spiel gegen Hansa Rostock II.

Der FC Carl Zeiss Jena muss beim Spiel gegen den FC Hansa Rostock II mehrere Ausfälle verkraften. Vier Spieler, die zuletzt im Kader standen, können die Reise an die Ostsee nicht mit antreten.

Am schwersten wiegt der Ausfall von Burim Halili. Der Innenverteidiger war im Spiel gegen Lok Leipzig ungebremst auf seine Schulter gefallen. „Er hat sich eine schwere Verletzung zugezogen“, sagt Trainer Henning Bürger. Er geht davon aus, dass Halili für längere Zeit fehlen wird, kann die Dauer aber noch nicht beziffern. Mit Pasqual Verkamp und Joshua Endres sind zwei Spieler krank. Der defensive Mittelfeldspieler Justin Schau fehlt nach seiner fünften Gelben Karte.

Ex-Hansa-Spieler Nils Butzen steht im Aufgebot

Zumindest steht Verteidiger Nils Butzen wieder zur Verfügung. Der erfahrene Abwehrspieler ist nach seinem Hautcut an der Achillessehne wieder einsatzbereit und freut sich ganz besonders über die Kadernominierung, geht es doch zu seinem Ex-Verein FC Hansa, mit dem er in die zweite Bundesliga aufgestiegen war. Die Jenaer spielen nun freilich gegen die zweite Mannschaft.

„In der Hinrunde waren die ersten Minuten unangenehm, aber das Spiel war ein Wendepunkt für uns“, sagt Butzen über den damaligen 5:1-Sieg. Er rechnet am Sonnabend mit einem kämpferischen Gegner, der Punkte für den Klassenerhalt sammeln will.

Lange Reise am Karfreitag nach Rostock

„Das ist eine U21-Mannschaft mit der üblichen Charakteristik. Es sind sehr junge Spieler, die den Sprung in Männerfußball schaffen wollen“, sagt Bürger. „Sie werden versuchen, ihre Spielidee umzusetzen.“ Obwohl in seinem Team auch mehrere junge Spieler vertreten sind, sieht er den FCC dank der erfahrenen Fußballer im Vorteil.

Das Abschlusstraining absolvierten die Jenaer am Freitagvormittag im heimischen Paradies, stiegen danach in den Bus. Was er auf der langen Reise macht? „Jeder hat Computer oder Tablet dabei“, sagt Bürger, der aber auch Belletristik eingepackt hat. Die Mannschaft übernachtet in einem Hotel in Stadionnähe, plant am Samstagmorgen einen kurzen Spaziergang zur Auflockerung. Anstoß ist um 13 Uhr (Livestream auf unserer Internetseite).

