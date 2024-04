Jena. Am Sonntag reist der FC Carl Zeiss Jena zum Auswärtsspiel gegen

So richtig mag sich Henning Bürger, der Trainer des FC Carl Zeiss Jena, noch nicht in die Karten schauen lassen. Am Sonntag im Spiel bei der BSG Chemie Leipzig muss er auf Stürmer Cemal Sezer verzichten, der seine fünfte Gelbe Karte absitzt. Wie baut er sein Team um?

Ob er das Spielsystem umstellt oder die zentrale Position 1:1 ersetzen will, wollte der Coach am Freitag auf Anfrage unserer Zeitung noch nicht verraten. Der in der Winterpause nach Jena gewechselte Angreifer habe „bislang eine sehr gute Rolle gespielt und mit Elias Löder ein gutes Offensivduo gebildet“, sagt Bürger, dem fünf Spieler verletzt ausfallen. Alexander Prokopenko und Marcel Hoppe fehlen weiterhin. Burim Halili, Joel Richter und Paul Krämer sind ebenfalls nicht einsatzbereit.

A-Junioren sollen den Kader auffüllen

Trotz der personellen Misere will Bürger auch in Leipzig einen komplett gefüllten Kader an den Start bringen. Mit dem Trainer der A-Junioren, Munier Raychouni, werde er kollegial besprechen, wen er nach dem Juniorenspiel am Sonnabend am Sonntag mit nach Leipzig nehmen wird.

Chemie Leipzig hat die vergangenen vier Spiele gewonnen. Bürger schätzt die Mannschaft als sehr heimstark ein, was sie auch beim Sieg gegen Meisterschaftsanwärter Cottbus bewiesen habe. „Sie agieren mit einer großen Portion Dynamik, Physis und Engagement“, sagt der Jenaer Trainer.

Lehren aus dem Spiel gegen Lok Leipzig gezogen

Er hofft, dass sein Team mehr entgegenzusetzen hat als bei der 0:2-Auswärtsniederlage gegen Lok Leipzig. Im Grunde müsse seine Mannschaft die Galligkeit aus dem Heimspiel gegen Cottbus an den Tag legen, kombiniert mit Dynamik und Physis. „Wenn wir es schaffen, die Leistung aus dem Cottbus-Spiel zu bestätigen, werden wir nicht verlieren“, sagt Bürger.

Die Eintrittskarten für das Auswärtsspiel waren beim Jenaer Anhang sehr begehrt. Alle 750 Tickets waren binnen kurzer Zeit abgesetzt, sodass sich am Sonntag eine Anreise nach Leipzig ohne Eintrittskarte nicht lohnt.

