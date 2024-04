Jena. Der Tabellenletzte kommt ins Paradies: Was Trainer Henning Bürger von seinen Spielern erwartet.

Am Sonntag empfängt der FC Carl Zeiss Jena den Tabellenletzten Berliner AK. Die Partie beginnt um 13 Uhr im Ernst-Abbe-Sportfeld.

Kader: Die Personallage hat sich im Vergleich zum Spiel gegen Chemie Leipzig nicht verbessert. Stürmer Cemal Sezer kehrt nach seiner abgesessenen Gelb-Sperre zwar zurück in die Mannschaft. Dafür fällt Maurice Hehnewegen seines Kreuzbandrisses aus. Alexander Prokopenko, Marcel Hoppe, Joel Richter, Burim Halili und Paul Krämer fehlen weiterhin.

Henning Bürger will an Viererkette festhalten

Aufstellung: Wie kompensiert Trainer Henning Bürger den zweiten Ausfall in der Innenverteidigung? Als Kandidaten neben dem Abwehrchef Bastian Strietzel sieht er Ken Gipson, Nils Butzen oder einen Spieler aus den A-Junioren. Prinzipiell sei zwar eine Umstellung auf eine Dreierkette denkbar. „Ich bin aber ein Freund der Viererkette“, sagt Bürger.

Gegner: Beim Berliner AK ging es in dieser Woche turbulent zu. Spieler klagen über ausstehende Zahlungen ihrer Vergütung. Möglicherweise reist der Tabellenletzte mit Junioren an, um den Kader aufzufüllen. Die Jenaer haben bei den Spielbeobachtungen ein verunsichertes Team gesehen. „Unsere Spieler entscheiden schon in den Tagen davor, wie sie sich auf das Spiel einstellen, ob sie erfolgreich sein werden. Sie sollen so dominant auftreten wie zuletzt – diesen Spirit erwarte ich“, sagt Bürger. Er spüre eine gute Lockerheit in der Mannschaft und habe sensible Antennen, wenn die Stimmung zu gut wird. Dies sei aber nicht der Fall.

Hinspiel durch abgerutschte Flanke gewonnen

Historie: Von bislang 16 Spielen gegen den Berliner AK hat der FC Carl Zeiss elf gewonnen und drei verloren. Zwei Begegnungen endeten unentschieden. Das Hinspiel gewann der FCC mit 1:0 durch ein Tor von Jonathan Muiomo, dem eine Flanke abgerutscht war. Mit Volkan Uluc trainiert ein Ex-Trainer des FC Carl Zeiss die Mannschaft aus der Hauptstadt.

Zuschauer: Der FC Carl Zeiss Jena hat 3000 Eintrittskarten im Vorverkauf abgesetzt und will 4000 Besucher anlocken. Tickets gibt es noch an der Tageskasse. „Die Zuschauer hatten zuletzt bei den Spielen ein schönes Erlebnis. Deshalb hoffen wir, dass uns am Sonntag viele Fans unterstützen“, sagt der Trainer.

Fernsehen: Eine Übertragung im Livestream ist nicht geplant.

