Jena. Beim Berliner AK trifft Dirk Kunert am Sonnabend auf seinen Ex-Klub. Vorher stand noch eine Aussprache an.

FC Carl Zeiss Jena will Aufholjagd fortsetzen

„Wir haben einige Schwachstellen erkannt“, sagt Dirk Kunert. Kein Wunder, immerhin kennt der Trainer des FC Carl Zeiss Jena den Gegner an diesem Sonnabend, den Berliner AK, besser als jeden anderen Kontrahenten in der Fußball-Regionalliga. Der 52-Jährige betreute den Hauptstadtclub aus dem Ortsteil Moabit von Anfang September 2019 bis in diesen Sommer.