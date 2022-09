FC Rot-Weiß Erfurt gegen Lok Leipzig im Livestream

Funke Medien Thüringen überträgt die Partie des FC Rot-Weiß Erfurt bei Lok Leipzig in der Regionalliga Nordost am Freitag im Livestream. So kann man das Spiel sehen.

Das neue Bewegtbild-Angebot von Funke Medien Thüringen geht in die dritte Runde: Nach den Partien des FC Rot-Weiß in Meuselwitz und des FC Carl Zeiss beim BFC Dynamo überträgt das Medienhaus, zu dem diese Zeitung gehört, nun das Erfurter Gastspiel an diesem Freitag, 30. September, 19 Uhr, bei Lok Leipzig live auf den Online-Portalen. Der Stream startet 15 Minuten vor dem Anpfiff in Probstheida.

Funke Thüringen hat sich von Lizenzinhaber ostsport.tv die Rechte für insgesamt zehn Regionalliga-Spiele gesichert. Für Abonnenten ist die Übertragung gebührenfrei; für alle anderen Interessierten kostet die Partie fünf Euro.