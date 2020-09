FCC-Spieler Lucas Stauffer über Corona-Sorgen und Pokalträume

Wieder am Ball: Lucas Stauffer.

Jena. Der US-Boy aus Kentucky will beim Fußball-Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena einen Karrieresprung machen. Ein Porträt von Jenas Flügelmann.

Lucas Stauffer ist zurück. Beim ersten Saisonsieg des FC Carl Zeiss Jena in der Fußball-Regionalliga am vergangenen Sonnabend gegen Hertha BSC II (3:0) durfte der Flügelmann für fünf Minuten ran. Nach der Muskelverletzung, die ihn eine Weile zurückwarf, kann er endlich wieder angreifen. Der Stein, der ihm vom Herzen gefallen ist, dürfte genauso groß wie der der Thüringer sein, die endlich ihren ersten Dreier in der Liga einfahren konnten.