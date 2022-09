Thüringenderby des FC Carl Zeiss Jena beim FC Rot-Weiß Erfurt: Wichtiger Hinweis für Fans

Am 9. September 2017 begleiteten 1700 Fans den FC Carl Zeiss Jena in das Steigerwaldstadion.

Jena. Der FC Carl Zeiss Jena hat eine schlechte Nachricht für seine Fans vorm Spiel in der Landeshauptstadt.

Das Jenaer Kontingent für das Thüringenderby ist restlos vergriffen. Der FC Carl Zeiss Jena hatte für die Partie am Sonntag 2000 Karten vom FC Rot-Weiß Erfurt erhalten und hat alle bereits abgesetzt.

„Wir hätten ein Vielfaches davon verkaufen können“, sagt Klubsprecher Andreas Trautmann und verweist auf die Aussagen von jenen Fans, die ihr Ticket im Stadion abgeholt haben. Um den Dauerkarten-Inhabern ein Vorkaufsrecht für je ein Ticket einzuräumen, mussten sich die Jenaer einen komplizierten Modus überlegen.

Wichtiger Hinweis für Online-Käufer beim FC Carl Zeiss Jena

Diesen wickelten sie über ihren Onlineshop ab. Allerdings haben die Fans dort nur einen Gutschein für die Eintrittskarte erworben, der nicht am Eingang des Steigerwaldstadions gültig ist. „Der Gutschein muss zwingend gegen die richtige Eintrittskarte getauscht werden“, sagt Trautmann. Das Ticketcenter im Ernst-Abbe-Sportfeld hat deshalb am Mittwoch extra bis 20 Uhr geöffnet, um die letzten Gutscheine in gedruckte Tickets zu wandeln.

Trautmann hat für Jena-Fans eine schlechte Nachricht: Mit einem weiteren Ticketverkauf ist nicht zu rechnen. Mehr als die 2000 Eintrittskarten hat der FC Rot-Weiß Erfurt nicht zur Verfügung gestellt. „Das waren bereits mehr als die 1700 Karten, die wir beim vergangenen Derby erhalten haben“, sagt er.

Das Thüringenderby wird am Sonntag, 18. September, im Steigerwaldstadion in Erfurt ausgetragen. Anstoß der Partie ist um 16 Uhr. Die Fans des FC Carl Zeiss Jena planen eine große Choreographie und haben dafür beim Heimspiel gegen Germania Halberstadt Geld gesammelt.

