Bad Langensalza startet mit Torfestival aus der Winterpause

Fußball-Verbandsligist FSV Preußen Bad Langensalza hat sein erstes Meisterschaftsspiel nach der Winterpause mit einem Kantersieg beendet. Auf dem eigenen Kunstrasenplatz setzte sich die Mannschaft von Trainer Thomas Wirth souverän mit 5:0 (2:0) durch.

Bei den Preußen gab es eine Veränderung im Tor. Leri Natradze kam in der Winterpause aus Rudolstadt und sollte die Torwartprobleme in der Kurstadt langfristig lösen können. Der 31-jährige Georgier ist vielen Besuchern aus seiner Zeit bei Lok Erfurt, Union Mühlhausen sowie in Dachwig bekannt, ein absoluter Klassekeeper, der zudem Ruhe und Sicherheit ausstrahlt. Und er begann bei Preußen standesgemäß, blieb ohne Gegentor.

Die Gäste, die inzwischen vom Mühlhäuser Marcus Mettke trainiert werden, haben nach dem Weggang von Torjäger Both und dem Ausfall von Lobodasch und Ihling einige Sorgen – der Klassenerhalt wird für den Neuling schwer. Dennoch begannen die Gäste selbstbewusst, das Spiel war in den ersten 45 Minuten nicht nur ausgeglichen, sondern auch gutklassig mit Chancen auf beiden Seiten.

Nachdem Gästetorhüter Tiffert Jägers Fernschuss mit dem rechten Fuß noch per Glanzparade aus dem Eck holte, brachten Fiß und Sauerbier den Ball wenig später aus Nahdistanz nicht über die Linie. Wenig später war Tiffert dann aber machtlos. Nach einem unberechenbar springenden Ball an der Strafraumgrenze agierte Müller entschlossen und schob den Ball nach einigen Schritten unhaltbar ins lange Eck zum 1:0 ein (35.).

Die Gäste wehrten sich noch, doch Natradze hielt glänzend gegen Weber und Bergners Volleyknaller strich über die Latte. Kurz darauf scheiterte Bergner erneut, bevor fast mit dem Pausenpfiff die Entscheidung nahte. Finger bediente Fiß, dieser vergab frei vor Tiffert, doch Routinier Weis traf im Nachschuss aus wenigen Metern zum 2:0 (45.). Von diesem Schock erholten sich die Gäste nicht mehr.

Nach der Pause dümpelte das Geschehen fast 20 Minuten dröge vor sich hin, der Schwung der ersten Halbzeit war weg. Bad Frankenhausen hatte sich vom Rückschlag des 0:2 nicht erholt und bot in der Offensive nun überhaupt nichts mehr an, die Preußen waren im Verwaltungsmodus angekommen.

Doch fast aus dem Nichts fasste sich Florian Engel ein Herz und jagte den Ball aus 20 Metern halblinker Position ins rechte obere Eck (64.). Vielleicht nicht unhaltbar, ein richtig schönes Tor war es trotzdem und Engel feierte das zu Recht ausgiebig. Nun brachen die Gäste völlig ein, die Preußen hatten Chancen im Minutentakt, aber Finger und Fiß hatten bei aller Einsatzbereitschaft diesmal die Abgeklärtheit beim Abschluss in der Kabine gelassen.

Als Vorbereiter glänzten indes beide, so bereitete Fiß das 4:0 des eingewechselten Kleinert in überragender Weise vor (79.). Frankes 5:0 aus 16 Metern bildete den Schlusspunkt einer starken Leistung des Gastgebers, der die Vorteile des sehr kleinen Platzes für sich zu nutzen wusste.

Bad Langensalzas Trainer Thomas Wirth zeigte sich danach naturgemäß hochzufrieden: „Die erste halbe Stunde war absolut ausgeglichen, mit dem 2:0 haben wir den Gegner dann wohl ins Mark getroffen. Aber, ohne dem lange Zeit ebenbürtigen Neuling zu nahe zu treten, wenn wir in der Klasse bleiben wollen, müssen wir das Schlusslicht zu Hause bezwingen. Inzwischen haben wir auch einen so breiten Kader, dass ich eine echte Auswahl habe, um nach Form und Trainingsleistungen zu reagieren. Und unser neuer Keeper Leri Natradze gibt der Defensive Ruhe und Sicherheit, das war heute deutlich zu spüren.“

Gästecoach Markus Mettke war schwer enttäuscht: „Wir haben nur eine Halbzeit mitgehalten, das reicht nicht. Das 2:0 war schon die Entscheidung, danach kam von uns nichts mehr. Für uns wird es in den nächsten Wochen nicht einfach, zumal Verletzungen und andere Ausfälle uns heftig zusetzen.“