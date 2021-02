Treffsicher auf und neben dem Platz: Kevin Köllner, der für Walschleben seit seinem Wechsel von Erzrivale Gebesee im Sommer 2016 in 85 Spielen bereits 103 Tore geschossen hat.

In ganz Thüringen ist er in den gegnerischen Strafräumen seit Jahren ein gefürchteter Torjäger. Aber auch die Herzen einiger weiblicher Fans lässt Walschlebens Fußballer Kevin Köllner höherschlagen. Der 28-Jährige hat jedoch sein privates Glück gefunden und nebenbei die Walschlebener mit seinen Toren in die Landesklasse geschossen.