Lahti/Schmiedefeld Bei der Junioren-Weltmeisterschaft in der Nordischen Kombination in Lahti verpasst Maria Gerboth vom WSV Schmiedefeld mit dem deutschen Mixed-Team Platz drei nur knapp

Gerboth schrammt haarscharf an WM-Bronze vorbei

Für die 18-jährige Maria Gerboth vom WSV Schmiedefeld bleibt der medaillenlose vierte Rang bei Junioren-Weltmeisterschaften ein Fluch. Nach zwei „Blechplätzen“ 2019 in Lahti und 2020 in Oberwiesenthal kam sie auch bei der diesjährigen Junioren-Weltmeisterschaft in der Nordischen Kombination 2021 nicht über Platz vier hinaus.