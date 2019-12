Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Greizer Ringer besiegen Hallbergmoos 21:10

Der RSV Rotation Greiz gewann den vorletzten Heimkampf der Bundesligavorrunde der Ringer gegen den SV Siegfried Hallbergmoos ungefährdet mit 21:10 Punkten. Sechs der zehn Kämpfe vor 796 Zuschauern in der Sporthalle im Aubachtal gingen an die Mannschaft von Trainer Tino Hempel. Und dennoch spracht der Trainer von einem schwierigen Kampf. Warum? „Schon an der Waage war klar, wir werden gewinnen. Hallbergmoos war nicht mit der stärksten Mannschaft angereist.“ Am Rande des Kampfabends wurde bekannt, der Traditionsverein aus Bayern plant sogar den Rückzug aus der Bundesliga. „Und weil uns der Sieg eigentlich nicht mehr zu nehmen war, da war die Luft bei einigen raus. Nicht alle haben das gezeigt, was sie können“, sagte Tino Hempel. Nun komme es darauf an, den Fokus auf den Kampf am Sonntag in Schorndorf zu legen. „Das wird ein ganz anderes Kaliber. Da wird es heiß hergehen. Da müssen wir alles raushauen.“ Gegen Hallbergmoos gewannen aufseiten des Tabellendritten Zurab Matcharashvili, Dawid Karecinski, Joel Wrensch, Igor Besleaga, Mateusz Wolny und Martin Obst.