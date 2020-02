Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Grün-Weiß Tanna gleicht im Test viermaligen Rückstand aus

Der TSV Oppurg hatte es im Test gegen Eintracht Camburg erwartet schwer, zumal einige Stammspieler nicht zur Verfügung standen. Hatte sich die Schwalme-Elf in den ersten 20 Minuten noch gut geschlagen, bestraften die Gäste die Fehler anschließend konsequent. Aber auch der TSV hatte seine Chancen.

So scheiterte Rein per Freistoß am Keeper und Moradic vergab freistehend den Anschluss, stattdessen noch vor der Pause das 0:3. Auch im zweiten Abschnitt Camburg spielbestimmend und mit drei weiteren Treffern konsequenter im Abschluss. „Trotzdem hatte Oppurg auch nach der Pause weiterhin seine Chancen, machte aber daraus nichts. Das ist das Ärgerliche an der Niederlage“, so Oppurgs Spielleiter Jürgen Rosenberger über das 0:6 gegen den Kreisoberligist.

Moßbach II kämpft gegen Wind und starke Weimarer

Vom Winde verweht, so kann man den Auftritt von Moßbachs Zweiten beim FC Empor Weimar beschreiben. „Schwierige Wetterverhältnisse, vor allem der böige Wind, waren widrige Begleiter, machten das Spielen extrem schwer“, wie Moßbachs Trainer Michael Wilfert bilanzierte. Aber das war nicht der einzige Grund, warum seine Elf eine 2:8 Niederlage kassierte. Er fügte hinzu: „Wir haben fünf Tore hergeschenkt durch leichte Abwehrfehler gegen einen allerdings starken Gegner.“

Dabei startete der SVM vielversprechend, ging durch Kraus nach einer Ecke auch in Führung. „In den ersten 20 Minuten standen wir kompakt, dann unterliefen uns zu viele Fehler und Weimar konnte die Partie drehen. Danach lief nicht mehr viel zusammen.“ Lediglich Kraus konnte mit seinem zweiten Treffer das Resultat nach der Pause noch freundlicher gestalten.

Neustadts Zweite war über weite Strecken gegen den im Burgenland beheimateten Kreisoberligisten SV Merkendorf die spielbestimmende Mannschaft und siegte folgerichtig und auch in der Höhe verdient mit 4:1. Viermal lagen die Tannaer im Heimspiel gegen den Kreisligisten aus Hohndorf zurück, konnten aber immer wieder ausgleichen und am Ende noch ein leistungsgerechtes 5:5-Unentschieden erkämpfen.

Ein abgefäschter Schuss von Wilhelmi und ein Treffer von Schnabelrauch nach einer Leeg-Flanke bescherten dem VfB 09 Pößneck II einen verdienten 2:0 Sieg gegen den Kreisklassisten aus Gahma. Große Deckungslücken offenbarten derweil die Remptendorfer bei der zweistelligen 1:12 Niederlage bei der TSG Bau Remschütz.