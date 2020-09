07/12/2019-Greiz: Ringen - DRB 1. Bundesliga -Staffel Suedost 2019/20 / Kampftag / Sporthalle an der Eisbahn / im Foto: Klasse: Freistil 130 kg / Magomedgadji Nurov (RSV Rotation Greiz / rotes Trikot) verliert den Kampf gegen Richard Csercsics (FSV Siegfried Hallbergmoos / blaues Trikot).

Es wird nicht gerungen, zumindest in Greiz nicht. Der RSV Rotation hat sich entschieden, eine Saison zu pausieren und erst in der Saison 2021/22 wieder in die Bundesligarunde einzugreifen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenfreien Corona-Liveblog.