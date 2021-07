„Hätte den Elfmeter für England nicht gegeben“

Lenny Sell von der SpG Oberheldrungen kritisiert außerdem die späten Anstoßzeiten.

„Ich finde es sehr schade, dass Deutschland so früh aus dem Turnier geflogen ist. Mein Final-Favorit war eigentlich Italien gegen Dänemark, doch die Dänen sind ja leider im Halbfinale rausgeflogen, nach einem Strafstoß, den ich nicht gegeben hätte. Ich fand besonders cool, dass so viele Spiele ins Elfmeterschießen gingen. Blöd nur, dass die Anstoßzeiten so spät waren. Mein Lieblingsspieler ist André Silva, der jetzt von Eintracht Frankfurt zu RB Leipzig gewechselt ist.“