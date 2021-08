Handballer vom ThSV Eisenach starten in eine Mammutsaison

Eisenach. Handball-Zweitligist ThSV Eisenach muss sich in der neuen Saison gegen 19 Vereine behaupten. Manager Rene Witte erklärt, was das für seine Mannschaft bedeutet.

Mit dem Test beim Ligarivalen in Aue bestreitet Handball-Zweitligist ThSV Eisenach an diesem Dienstag (18.30 Uhr) den ersten Härtetest der Saisonvorbereitung, die wichtiger denn je sein wird. Die 20 Vereine stehen vor dem Mammutprogramm mit 380 Begegnungen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zur neuen Saison.

Warum hat sich die Liga auf 20 Mannschaften vergrößert?

Nach dem Saisonabbruch wegen der Corona-Krise am 21. April 2020 spielte die Liga im zurückliegenden Jahr mit 19 Vereinen, nun sind es sogar 20. Damit stehen Eisenach diesmal 38 Spieltage bevor. Zur Saison 2023/24 soll die Regelspielstärke der zweiten Liga von 18 Vereinen aber wiederhergestellt sein.

Was bedeutet die Ligastärke für den ThSV Eisenach?

Es wird so schwer wie lange nicht, sich zu behaupten. Mit Ludwigshafen, Essen, Coburg und Nordhorn-Lingen gehören vier Erstliga-Absteiger zum Starterfeld. Hinzu kommen die starken Aufsteiger Hagen und Rostock. „Die Liga ist so ausgeglichen und mit hoher Qualität wie noch nie. Um erfolgreich zu sein, müssen wir in jeder Partie ans Limit gehen“, sagt Manager Rene Witte.

Wie bewertet der Trainer den Punktspielstart?

Nach dem Erstrunden-Pokalduell am 29. August, beim Ligakonkurrenten VfL Lübeck-Schwartau startet Eisenach am 11. September in Bietigheim in die Punktspiele. Das erste Heimduell am 17. September gegen den VfL Gummersbach ist gleich ein Kracher. Der einstige Europapokalsieger hatte zuletzt zweimal die Bundesliga-Rückkehr verpasst. „Wir sehen gleich gegen einen Topfavoriten, wo wir stehen“, sagt Trainer Markus Murfuni mit Blick auf das Heimdebüt.

Was sagt der ThSV Eisenach zum Spielplan?

Die Thüringer haben in der Hinrunde nur acht Heim- aber elf Auswärtsspiele zu bestreiten, in der Rückrunde sind es demzufolge elf Heim- und nur acht Auswärtsspiele. Manager Witte bleibt gelassen: „Ob das für uns von Vorteil ist, werden wir am Saisonende sehen.“

Mit welcher Zuschauerzahl plant der ThSV Eisenach?

Das ist momentan unklar, da noch keine verbindlichen Corona-Verordnungen für den September vorliegen. Bisherige Dauerkartenbesitzer werden in dieser Woche aber schon einmal kontaktiert, teilte der Verein mit. Das Heimtestspiel gegen Zweitliga-Konkurrent Dresden am Mittwoch, 18. August, ist jedenfalls mit Zuschauern geplant.

Wann finden die wichtigsten Heimspiele statt?

Das Traditionsduell gegen den EHV Aue steigt erst in der Rückrunde, und zwar am 30. April. Auch der HC Elbflorenz Dresden gastiert erst im neuen Kalenderjahr in Eisenach. Es ist am 28. Mai zugleich das vorletzte Heimspiel der Saison.