Abwehrlos: Handballerinnen des Thüringer HC stehen vor frühem Europapokal-Aus

Bad Langensalza. Der THC muss um den Einzug in die European League bangen. Die Thüringerinnen verloren am Sonntag das Hinspiel in der zweiten Qualifikationsrunde gegen Molde Elite mit 32:35.

Blumen, eine gute Flasche Wein und viele gute Wünsche: Lydia Jakubisova hätte sich indes vor allem ein besseres Auftreten ih­rer Mannschaft gewünscht, um anlässlich ihres 300. Pflichtspiels für den THC tatsächlich anstoßen zu können. Nach einem enttäuschenden Vortrag allerdings beim 32:35 (16:19) müssen die am Donnerstag 40 gewordene Rechtsaußen und ihr Team fürchten, früh aus der European League auszuscheiden. Nach einem 32:35 (16:19) gegen Molde Elite fahren sie mit einer schweren Hypothek nach Norwegen. Dort steht am Samstag das Rückspiel der zweiten Qualifikationsrunde an.

„32 Tore zu Hause zu werfen und nicht zu gewinnen, geht gar nicht“, sagte die Slowakin und schüttelte mit dem Kopf. Sie brauchte keine Sekunde zu überlegen, um die Ursache auszumachen. Eine paar Worte reichten, um alles über die ersten 60 Minuten im europäischen Wettbewerb dieser Serie zu sagen: „Wir waren ganz schlecht in der Abwehr.“ Während sich die Norwegerinnen um deren beste Werferin Mona Obaidli (12 Tore) riesig über die ausgezeichnete Ausgangslage freuten, war THC-Trainer Herbert Müller angefressen. Vor allem deshalb, weil er genau davor gewarnt. Nur erledigte im Abwehrverbund niemand die Aufgaben, wie sie zugeteilt worden waren. „Aber es ist Halbzeit.“ Die Mannschaft werde alles tun, um das Minus im Rückspiel auszugleichen, kündigte Müller einen großen Kampf für Samstag an.

Jetzt zum OTZ-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ballverluste gepaart mit Wurfpech – eine toxische Mischung

So wenig wie möglich Fehler zu machen, um Molde nicht zu seinem schnellen Spiel einzuladen, hieß die Devise von Müller. Sein Team aber tat sich schwer damit, Fluss und vor allem Sicherheit in seine Aktionen zu bringen. Sie hatten Mühe, gegen die schnellfüßige Abwehr der Gäste Lücken zu reißen. Das provozierte Ballverluste. Die gepaart mit fehlendem Wurfglück entwickelte sich zu einer toxischen Mischung fürs Spiel des Thüringer HC. Die Folge: Eröffnet von einem Tempogegenstoß durch Julia Lygren, lagen die Thüringerinnen von Beginn an zurück.

Moldes Außenspielerin war eine, vor der Müller warnte. Und vor Rückraumschützin Mona Obaidli. Ihre drei Tore in Folge zum 13:8 (20.) trafen die Einheimischen ins Herz. Ihnen schien in dieser Phase nichts gelingen zu wollen, auch weil sie in der Abwehr keinen Zugriff bekamen. Thale Rusfeldt Deila nutzte das. Eine Körpertäuschung reichte, um sich im Eins-gegen-Eins durchzusetzen. Sechs Mal traf sie allein bis zur Pause, am Ende neun Mal.

Den Thüringerinnen hingegen fehlte das Quentchen Fortune. Und das nicht nur in ihren eigenen Aktionen. Drei technische Fehler in Folge der Gäste ließen die Unparteiischen aus Luxemburg durchgehen. Die führten nicht nur zu Toren, sondern vor allem dazu, dass der THC durch sein Aufbäumen zwar näher heranrückte, aber weiter einem Rückstand nachlief.

Immerhin: Ergebniskosmetik erhält Chance aufs Weiterkommen

Ärgerlich vor allem, weil auch die Norwegerinnen keine berauschende Quote im Abschluss an den Tag legten. Die der Thüringerinnen fiel bei 16 Toren in 27 Versuchen in der ersten Hälfte nur noch mäßiger aus. Eine enorme Steigerung musste her.

Zu dieser aber schienen die THC-Frauen an diesem Tag nicht imstande zu sein. Nicht zuletzt, weil sie nie die dafür nötige Einstellung zur Defensivarbeit fanden. Die Torleute bekamen kaum einen Ball zu fassen. Dagegen kam Moldes Torhüterin Kimberley Bleivik Ewanovich immer besser zum Zuge, entschärfte mehrere Würfe und hielt bei dem Stand von 26:29 (48.) einen Strafwurf Dominika Zachovas.

Und wieder war eine Chance dahin heranzukommen. Erschwerend entwickelte sich, dass die Unparteiischen ihre Linie beibehielten und vorwiegend Regelwidrigkeiten beim THC erkannten.

Es wurde finster für den THC. Sieben Minuten vor Schluss lag er beim 27:34 (53.) aussichtslos hinten. Da half auch der hoffnungsvolle Blick auf die Uhr nicht. Die zeigte fälschlicherweise an, dass auf einmal noch mehr als doppelt so lange zu spielen sei. An dem gebrauchten Tag hätte vielleicht auch das nicht zur Wende geführt. Immerhin reichte es zu Ergebniskosmetik, die noch die Chance aufs Weiterkommen beinhaltet.

Das könnte Sie auch interessieren: